¿Por qué el embajador de Irán no estrechó la mano de la reina Letizia? VIDEO

Durante el 12 de octubre en España se lleva a cabo la Fiesta Nacional, en la que se conmemora el viaje que realizó Cristobal Colón en 1942 hacia el continente americano que permitió el encuentro de dos culturas.

Este 2026, la celebración realizada en el Palacio Real de Madrid recibió a varios diplomáticos que saludaron a la familia real; sin embargo, uno de éstos no realizó dicho gesto durante el besamanos.

Luego de dar el apretón de manos al rey Felipe VI, el embajador de Irán, Reza Sabib, evitó estrechar la mano de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se limitó a hacer un saludo distinto.

Reza Sabib evita estrechar la mano de la reina Letizia ı Foto: Captura de pantalla

Video de Reza Sabib durante la Fiesta Nacional

El embajador de Irán, Reza Sabib, evitó estrechar la mano de las mujeres de la familia real española que se encontraba realizando la ceremonia de cortesía conocida popularmente como el besamanos.

En lugar del apretón de manos de cortesía, este decidió juntar ambas manos cerca de su cara después de dar la mano al rey Felipe VI y hacer una reverencia sutil frente a la reina Letizia, quien lo esperó con la mano extendida.

Pese a que la reina Letizia esperó el apretón de manos de Reza Sabib, este continuó avanzando y realizó el mismo gesto de reverencia discreta hacia la princesa Leonor y la infanta Sofía.

👑 El embajador de Irán en España vuelve a evitar estrechar la mano de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el besamanos del 12 de octubre.



Reza Zabib sí saludó con un apretón de manos al rey Felipe VI, mientras que ante las tres mujeres optó por… pic.twitter.com/QXoyMD2bpR — NoticiasTrabajo (@noticiatrabajo) October 13, 2026

Estrechar la mano durante el besamanos es un gesto de cortesía, respeto o sumisión que se realiza cuando el rey y los miembros de su familia se encuentran esperando a las autoridades, funcionarios e invitados que asisten a los eventos oficiales.

Sin embargo, las costumbres iraníes son distintas a los protocolos de cortesía española, pues el contacto entre los hombres y las mujeres que no son familiares cercanos no está permitido.

La ley islámica conocida como sharía, que regula la conducta de los musulmanes basado en el islam, establece que el contacto físico y las muestras de afecto entre hombres y mujeres que no están casados, o no cuentan con un lazo familiar, está prohibido.

Por tanto, incluso el estrechar la mano de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, representaría una falta a las normas de Irán por parte del embajador, Reza Sabib.

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