¿Qué se celebra el 12 de octubre en México?

En México existen diversas fechas conmemorativas, y entre estas se encuentra el 12 de octubre, el Día de la Raza, en el que se recuerda la hazaña de Cristóbal Colón realizada en 1942.

A diferencia de otras conmemoraciones, el Día de la Raza se ha visto envuelto en un gran debate con el paso de los años, ya que se ha buscado reivindicar a los pueblos originarios de México.

Debido a esto, el 12 de octubre también es conocido como Día de la resistencia indígena, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

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¿Qué es el Día de la Raza o Día de la resistencia indígena?

La conmemoración del acontecimiento histórico en el que Cristóbal Colón y su tripulación realizaron exploraciones en el continente americano se ha visto envuelta en la discusión de dos principales conceptos que podrían definirlo:

Invención de América Encuentro entre Mundos

La llegada de personas del continente europeo hacia el continente americano permitió que las culturas de dos polos opuestos se fusionaran con el paso de los años, dando paso a la civilización hispanoamericana.

¡Castilla está preparada para el Día de la Raza! 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/P3hCvY9EKu — Pablo González Gasca (@PabloGzlGasca) October 11, 2026

En la actualidad se ha buscado una resignificación de este hecho histórico, pues mientras que en el pasado era señalado como “el descubrimiento de América”, diversos historiadores y políticos han compartido nuevas definiciones.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) señala que, a partir del 18 de diciembre del 2020, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se declaró que el 12 de octubre sería el Día de la Nación Pluricultural.

Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos abre un espacio para valorar la importancia que estos han tenido no solamente en el pasado, sino también la que continúan teniendo en la actualidad.

🪶 En el #IPN conmemoramos el #DíaDeLaResistenciaIndígena celebrando con actividades la diversidad, los saberes, las lenguas y las expresiones culturales de los pueblos originarios.🌺 ¡Sé parte de la preservación de nuestras raíces!

📅 Octubre 13

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¿Qué pasó el 12 de octubre de 1942?

Cristóbal Colón y su tripulación habían navegado por 72 días cuando el marinero Rodrigo de Triana vio tierra a lo lejos, lo que marcó el inicio de la unión de dos mundos, antes llamada descubrimiento de América.

Pese a que incluso en la actualidad el Día de la Nación Pluricultural es un tema polémico, la conmemoración de esta fecha reconoce la relevancia que el mestizaje ha tenido para la formación de la identidad nacional actual, la cual comenzó a desarrollarse en el país por medio de la mezcla de ambos mundos.

La pluriculturalidad es una de las características actuales de México, pues en el país se cuenta con el reflejo de esta mezcla en cosas cotidianas como la gastronomía y el idioma, así como en tradiciones, el arte y la identidad.

#HumanismoMexicano | Antes del Grito de Dolores en 1810, pueblos originarios, afromexicanos, mestizos y criollos dieron ejemplo de dignidad.



El silencio de tres siglos de opresión se rompió el 16 de septiembre con el llamado a la lucha armada por la independencia y el inicio de… pic.twitter.com/5VK4QUg8V8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 15, 2025

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