Pueblos Originarios son embajadores turísticos en la Feria Internacional de Turismo de España

Una comitiva de representantes de Pueblos Originarios, de los estados de Campeche, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chihuahua acompañó a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, a la inauguración oficial de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en la que México participa como País Invitado y protagonista de la jornada.

“Era importante dar a conocer el México de los Pueblos Originarios y que hoy estuvieran aquí. Vemos cómo España vive su turismo desde las comunidades, y esa es la visión del turismo en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: que se genere prosperidad para las comunidades. Hoy, los Pueblos Originarios son una prioridad. México brilla, y hoy brilla más que nunca por sus pueblos, por sus artesanías y por sus tradiciones”, explicó la secretaria en entrevistas posteriores al acto.

De esta manera, las y los representantes de los Pueblos Originarios de México se convirtieron en embajadores del turismo comunitario, de la mano de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. En el acto participaron también las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; y de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y secretarias y secretarios de turismo estatales.

La comitiva formó parte de la inauguración oficial de la participación mexicana, en un acto que contó con una visita discreta de los Reyes de España, debido al luto oficial de tres días decretado en ese país en condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba.

La titular de la Secretaría de Turismo subrayó que es la primera vez que nuestro país muestra a sus Pueblos Originarios con este nivel de orgullo y protagonismo en la feria turística más influyente del mundo hispano, un hecho que marca un antes y un después en la proyección turística, cultural y económica de la nación.

Adicionalmente, la titular de Sectur destacó que esta participación no tiene precedentes por su dimensión, organización y ambición: una comitiva histórica integrada por autoridades federales y estatales, cámaras empresariales, líneas aéreas, tour operadores, organismos de promoción, artesanas y artesanos, chefs, representantes culturales y alianzas público-privadas, que reflejan el potencial turístico de los 32 estados de la República.

“Ser País Invitado significa una visibilidad reforzada, es una prioridad para este gobierno, liderazgo en la agenda global del sector y una posición privilegiada para atraer inversión, ampliar mercados, generar acuerdos y conquistar al turismo internacional con la fuerza de nuestra cultura, naturaleza y gastronomía”, declaró.

Finalmente, la secretaria de Turismo resaltó que, con Fitur 2026 como punto de partida, México inaugura un año histórico para el turismo nacional, marcado por una proyección internacional sin precedentes, una agenda fortalecida de cooperación internacional, inversión y promoción cultural, así como por el posicionamiento estratégico de los destinos de la República en los mercados más dinámicos del mundo.

#Comunicado Sectur 📣



Pueblos Originarios son embajadores turísticos en la Feria Internacional de Turismo de España, 🌾🙌🏼



La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, @josefinarodzam, encabezó la inauguración oficial de #Fitur 2026 acompañada por una comitiva histórica de… pic.twitter.com/yGunzT2HrL — SECTUR México (@SECTUR_mx) January 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR