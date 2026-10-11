¿Hay clases el 12 de octubre, es feriado? Esto dice la SEP

Los días feriados son días sin labores que se tienen de manera oficial en el país anualmente, y en estos también se cuenta con suspensiones de clases a nivel nacional, por lo que en La Razón te compartimos los que restan para este 2026.
El 12 de octubre se celebra la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural, como parte del reconocimiento a la pluriculturalidad que existe en México desde la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1942.
Pese a que el 12 de octubre es un día en el que se conmemora un hecho histórico, este no es un día feriado, por lo que no se cuenta con una cancelación de clases a nivel nacional.
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Sin embargo, en Baja California el 12 de octubre sí se suspenderán clases en todos los niveles de educación pública y privada, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad debido las labores de limpieza que se realizarán en la entidad por las lluvias que se registraron.
Días feriados oficiales en México
Los días feriados oficiales que se encuentran marcados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para el 2026 son los siguientes:
- Jueves 1 de enero por Año Nuevo
- Lunes 2 de febrero por el Día de la Constitución
- Lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez
- Jueves 2 de abril por Jueves Santo
- Viernes 3 de abril por Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo
- Miércoles 16 de septiembre
- Lunes 16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana
- Viernes 25 de diciembre por Navidad
Por tanto, los días de asueto que restan para este 2026 son el lunes 16 de noviembre, y el viernes 25 de diciembre.
Días sin clases 2026 SEP
En cuanto a los días que cuentan con una suspensión oficial de clases en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lo que resta del 2026 son los siguientes:
- Viernes 30 de octubre por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Lunes 2 de noviembre por suspensión de labores docentes
- Lunes 6 de noviembre por suspensión de labores docentes
- Viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar
Además, a partir del 21 de diciembre se da inicio al periodo vacacional de invierno, el cual concluye de manera oficial el martes 5 de enero; sin embargo, el miércoles 6 de enero se tiene una suspensión de labores docentes, por lo que las y los estudiantes de educación básica retoman actividades el jueves 7 de enero.
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