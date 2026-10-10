Llaman a resguardarse ante Simón que ya es categoría 4

Las lluvias del huracán Simón dejaron un hombre muerto en Chilpancingo, Guerrero, mientras el ciclón se fortalece frente al Pacífico mexicano y se pronostica que alcance la categoría de huracán mayor. Las autoridades reforzaron la prevención en Jalisco y Colima ante su aproximación a las costas durante el fin de semana.

La víctima fue identificada como Albino Moreno, de 76 años, quien falleció al colapsar un muro de contención en su vivienda por el reblandecimiento del terreno. El director de Bomberos de Chilpancingo, Eduardo Cabañas, confirmó el deceso, de acuerdo con reportes locales.

Las precipitaciones provocaron inundaciones, deslaves y daños en viviendas, comercios, vehículos y vialidades, principalmente en Acapulco, Guerrero.

El Dato: La SEMAR dispuso el cierre de puertos a embarcaciones menores, suspensión de actividades no esenciales y cierre de playas. Permanecen activos el Plan DN-III-E y el Marina.

A las 21:00 horas, Simón aumentó su intensidad a huracán categoría 3, a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte de México a 11 kilómetros por hora.

Y en los primeros minutos de este sábado, evolucionó a categoría 4, como lo previó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) , con una trayectoria que llevaría su centro muy cerca o sobre la costa del occidente de México entre la noche del sábado y el domingo. Por la mañana, sus vientos sostenidos eran de 155 kilómetros por hora.

Inundaciones provocadas por el huracán Simón en Acapulco, Guerrero, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió lluvias torrenciales en Guerrero, Colima y Michoacán, así como muy fuertes en Jalisco. Las precipitaciones podrían causar deslaves, incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

El Tip: El NHC prevé que vientos con fuerza de tormenta tropical alcancen algunas zonas desde la mañana del sábado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzó la alerta en Jalisco y Colima, donde planteó que el ciclón podría aproximarse como categoría 3 o 4, aunque aclaró que todavía no era posible precisar su fuerza ni el punto exacto de ingreso.

La atención se concentró en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Villa Purificación, en Jalisco, y en Manzanillo, Armería y Tecomán, en Colima. Los gobernadores Pablo Lemus e Indira Vizcaíno participarían en las acciones desde los centros de mando, con apoyo de fuerzas federales.

El Meteorológico y el NHC mantuvieron vigilancia por vientos de huracán desde Punta Mita hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías; prevención desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, y vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas.

1,815 Elementos del Ejército se mantienen alertas en Michoacán

En Guerrero se mantuvo la suspensión de clases en las regiones Acapulco, Centro, Montaña, Costa Grande y Costa Chica, así como de actividades no esenciales y de la navegación en el puerto. También se suspendió temporalmente el transporte público en distintas zonas de Acapulco.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó por la mañana que se habilitaron 34 refugios, sin ocupación al momento de su reporte.

Una fuerza de mil 683 brigadistas y voluntarios participó en la atención de la emergencia, con labores de desazolve, retiro de material de arrastre y apoyo para trasladar a la población.

Los trabajos permitieron liberar el paso en las zonas costera y Diamante. La gobernadora pidió mantener la vigilancia ante el pronóstico de más lluvias y atender las indicaciones de Protección Civil.

En materia eléctrica, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, informó que se preparó un dispositivo de dos mil 316 trabajadores para responder a contingencias en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

El despliegue contempla 300 grúas, 85 plantas de emergencia, 17 vehículos todo terreno, así como una unidad de comunicaciones, 113 torres de iluminación y cuatro helicópteros.

Hasta la mañana del viernes, la empresa había restablecido el servicio al 90.5 por ciento de los 65 mil 78 usuarios afectados en Guerrero.

La inundación de la subestación de Puerto Marqués obligó a cortar la energía por seguridad; también hubo daños en una línea de alta tensión de 115 kilovolts, 11 circuitos y un ramal de media tensión.

También permanecían sin suministro seis mil 135 usuarios en zonas afectadas por deslaves, donde fue necesario abrir caminos de terracería para permitir el ingreso de las brigadas.

En paralelo, la tormeta tropical Rachel se ubicaba a mil 440 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y mantenía un pronóstico de acercamiento a Baja California. Se estableció prevención en la costa oeste, desde San José de las Palomas hasta la frontera con Estados Unidos, y vigilancia en la costa este, desde Isla San Luis hasta Puerto Peñasco, Sonora.

El huracán Isaías, por otro lado, se alejaba de México, pero continuaba la alerta por lluvias en Yucatán.