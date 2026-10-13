¿Quién era y de qué murió Juan Rodríguez Lozano, padre del expresidente español Zapatero?

Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, falleció en León a los 100 años. Su muerte fue confirmada por el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, quien expresó sus condolencias a través de redes sociales.

Aunque su nombre estuvo ligado a una de las figuras políticas más conocidas de España, Rodríguez García-Lozano construyó su propia trayectoria profesional en el ámbito jurídico. Durante décadas ejerció como abogado en León, donde trabajó para el Ayuntamiento y dirigió un despacho que posteriormente quedó en manos de su hijo Juan.

Su historia también estuvo marcada por un episodio familiar ocurrido durante la infancia, cuando perdió a su padre en 1936, en plena Guerra Civil española. Su trayectoria profesional y su vínculo con la historia de la abogacía leonesa forman parte del legado que dejó tras su fallecimiento.

Hasta la información proporcionada sobre su fallecimiento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Juan Rodríguez García-Lozano.

Profundo pesar por el fallecimiento de Juan Rodríguez García Lozano, abogado y decano emérito del @ica_leon.Su trayectoria quedó unida a la historia de la abogacía, participando en el IV Congreso de la Abogacía (León, 1970),un hito para la profesión.Mi sincero afecto a su familia pic.twitter.com/ElfgiPkVwy — Fernando Rodríguez Santocildes (@santocildesleon) October 12, 2026

¿Quién era Juan Rodríguez Lozano?

Licenciado en Derecho, desarrolló su carrera en la capital de la provincia de León, donde prestó servicios jurídicos al Ayuntamiento y encabezó un despacho de abogados. Después de su jubilación, su hijo Juan, hermano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, asumió la dirección de la firma.

Rodríguez García-Lozano también ocupó el cargo de decano del Colegio de la Abogacía de León, del que posteriormente fue reconocido como decano emérito. En 1970 participó en el IV Congreso de la Abogacía Española, celebrado precisamente en León, un encuentro que recordó Fernando Rodríguez Santocildes al comunicar su fallecimiento.

En su mensaje, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León manifestó su “profundo pesar” por la muerte del abogado y envió su afecto a sus familiares, al destacar la relación de su trayectoria con la historia de la profesión jurídica.

En el ámbito personal, Rodríguez García-Lozano quedó viudo de Purificación Zapatero en el año 2000. Durante sus últimos años residió en un centro para adultos mayores, donde recibía visitas de sus hijos José Luis y Juan.

Su historia familiar estuvo marcada también por la muerte de su padre, Juan Rodríguez Lozano, capitán de Infantería fusilado en León en agosto de 1936 por mantenerse fiel al Gobierno de la Segunda República.

Avanzada Progresista lamenta el sensible fallecimiento del señor Juan Rodríguez García -Lozano, padre del expresidente del Gobierno de España y amigo de esta casa, José Luis Rodríguez Zapatero.

A sus familiares y amigos nuestras sentidas condolencias.

Paz a su alma. pic.twitter.com/Rx9tpEn1QP — Avanzada Progresista (@AProgresistaVE) October 13, 2026

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