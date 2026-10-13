Papa León XIV ingresa a hospital para cirugía por nódulo pulmonar detectado en fase temprana

El Papa León XIV llegó este martes al Hospital Gemelli de Roma antes de la cirugía prevista para extirparle un nódulo pulmonar, una operación que, según expertos, determinará si la lesión es maligna y si se necesita otro tratamiento.

El Papa León XIV entró caminando al hospital y saludó con la mano mientras decenas de personas que le deseaban lo mejor esperaban en la entrada principal del hospital.

El Papa León XIV, de 71 años, ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente de sus 17 meses de pontificado.

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El Papa León XIV reveló el descubrimiento del pequeño nódulo localizado durante su oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparía.

La cirugía, que por lo general se realiza bajo anestesia general, requerirá una estancia hospitalaria de una semana y el Vaticano el lunes canceló todas las audiencias de León hasta el 20 de octubre.

“Estas son cosas que se pueden tratar muy bien, si las palabras que usó reflejan la situación clínica”, dijo el doctor Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología, o EIO, en Milán, quien no participa en la atención del Papa pero conoce al equipo del Gemelli.

Un eclesiástico que vio al Obispo de Rima el lunes, el cardenal de Tokio Kikuchi Tsutomu, contó que el Papa León XIV le dijo que se sentía bien y decidió someterse a la cirugía de inmediato para no tener que alterar sus próximos planes de viaje a América Latina.

Pero la decisión claramente tomó por sorpresa: Si bien el Gemelli tiene un apartamento papal específico que Papas anteriores han usado, completo con una capilla privada en el décimo piso, el Papa León XIV en realidad se alojará en una habitación cercana ya que el apartamento papal está actualmente en renovación, según la oficina de prensa del Vaticano.

Lorenzo Spaggiari dijo que esperaba que el equipo del Gemelli realizara una biopsia para determinar si León tiene cáncer de pulmón, seguida de la extirpación de una sección o lóbulo del pulmón donde se encuentra el nódulo.

Ambas podrían hacerse utilizando técnicas robóticas, y podrían realizarse de manera consecutiva, bajo la misma anestesia, con diferentes equipos de especialistas, dijo Spaggiari.

Una sofisticada tecnología de broncoscopia robótica llamada ION permite una biopsia en nódulos tan pequeños como 3 milímetros (1/10 de pulgada), dijo Spaggiari. Tanto el Gemelli como el EIO tienen la tecnología, que ha estado disponible en Italia desde hace apenas dos años.

El Gemelli también tiene tecnología quirúrgica robótica, lo que permite que la operación para extirpar el nódulo proceda “utilizando una técnica mínimamente invasiva”, dijo.

La técnica implica que el cirujano haga cuatro pequeñas incisiones en el pecho a través de las cuales se insertan los instrumentos del llamado robot Da Vinci, dijo. Luego el cirujano controla los brazos robóticos mirando una pantalla que proporciona vistas 3D de alta definición.

“Es una tecnología muy bien establecida. Esto es algo que llevamos haciendo 20 años”, dijo.

No se sabía con certeza qué técnica se usaría en León. El Gemelli ha documentado el uso de ambos procedimientos robóticos para diagnosticar y operar en menos de cuatro horas.

El riesgo de la biopsia es “prácticamente cero”, mientras que el riesgo quirúrgico es muy pequeño, con una tasa de mortalidad de 0.6% a 0.8% para pacientes por lo demás con buena salud y buena función cardíaca y pulmonar, dijo Spaggiari.

Durante la cirugía para extirpar el nódulo y parte del pulmón, los médicos también extirparían los ganglios linfáticos que drenan el segmento o lóbulo.

“Si todos esos ganglios linfáticos resultan ser negativos, o sea etapa uno, entonces el pronóstico es muy bueno”, dijo, y agregó que no sería necesario ningún otro tratamiento.

El nódulo fue descubierto durante controles regulares, ha dicho el Vaticano, y Spaggiari dijo que el papa probablemente se haya sometido a otras pruebas antes de que se le recomendara la cirugía.

“Creo que ha tenido un poco de suerte. Encontraron algo que era asintomático - un nódulo pulmonar, posiblemente un tumor. Él podría llamarlo de otra manera; nosotros lo llamamos suerte”, dijo.

El EIO aconseja a los pacientes no volar durante tres semanas después de la cirugía - lo que le daría al papa justo el intervalo necesario para realizar su viaje planeado del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, dependiendo de su recuperación.

El itinerario actual del viaje es ambicioso y el más largo de su pontificado hasta la fecha, y prevé que León recorra poco más de 31 mil kilómetros en una docena de vuelos y dos viajes en helicóptero, y un cambio significativo de altitud en Perú.

“Creo que el Santo Padre está en excelentes manos en el Gemelli”, dijo Spaggiari.

“Tienen todo lo necesario para mantener al Santo Padre vivo durante mucho tiempo”.

Kikuchi, el Arzobispo de Tokio que también es jefe de la federación caritativa del Vaticano Caritas Internationalis, dijo que León le dijo que no parecía diferente de lo habitual y que estaba deseando emprender el viaje.

“Ha decidido someterse a una cirugía pronto para no cambiar sus planes para futuros viajes al extranjero, así que no hay necesidad de preocuparse, ya que no es una emergencia”, escribió Kikuchi en la página de Facebook de la arquidiócesis de Tokio.

Un nódulo pulmonar es una pequeña área anormal que mide menos de 3 centímetros que a veces aparece en una tomografía computarizada del pecho o el abdomen.

A menudo, las exploraciones se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación con una detección de cáncer de pulmón. Un nódulo puede ser benigno o maligno, y a menudo se recomienda la extirpación quirúrgica tanto para establecer si es cáncer como para tratar una malignidad mientras aún está localizada.

Los oncólogos dicen que incluso si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de León es “excelente” ya que habrá sido extirpado en una etapa temprana.

PAPA LEÓN XIV INGRESA AL HOSPITAL GEMELLI DE ROMA PARA SER OPERADO DE UN NÓDULO PULMONAR



🇻🇦| El Papa León XIV acudió al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado e intervenido quirúrgicamente esta tarde por un nódulo pulmonar. La cirugía torácica está a… pic.twitter.com/lLlnMKpG2n — News On Demand (@OnDemand_News) October 13, 2026

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