Papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar detectado en una fase temprana

Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano.

El Papa León XIV anunció este domingo que se someterá a cirugía para extirpar un pequeño nódulo detectado recientemente en uno de sus pulmones, lo cual prevé que ocurra la siguiente semana.

Durante el Ángelus, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, León XIV dijo ante fieles que médicos le habían detectado un pequeño nódulo en fase muy temprana, el cual, además, estaba bien localizado.

Por lo anterior, le recomendaron someterse a una cirugía, la cual, explicó, está programada para los primeros días de la semana que comienza mañana lunes 12 de octubre.

Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. ı Foto: Reuters

“Recientemente, durante unos exámenes médicos, los médicos encontraron un nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una fase muy temprana y está bien localizado”, dijo el Papa ante los fieles este domingo.

“Los médicos consideran aconsejable intervenir, por lo que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una intervención quirúrgica para extirparlo. La operación ya está programada para los próximos días”, abundó el sumo pontífice.

Operarán a León XIV en mismo hospital donde atendieron a Juan Pablo II y a Francisco

De acuerdo con el medio Vatican News, la cirugía de León XIV se realizará en el Hospital Policlínico Gemelli, en Roma.

Fieles escuchan al Papa León XIV desde el Vaticano. ı Foto: Reuters

Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, confirmó que la intervención se realizaría a principios de la semana siguiente y estimó en aproximadamente una semana el periodo de ingreso hospitalario posoperatorio.

El Hospital Gemelli tiene una relación histórica con los pontífices, pues fue ahí donde se atendió a Juan Pablo II cuando sufrió un atentado en la plaza de San Pedro en 1981.

Asimismo, en ese recinto fue atendido el Papa Francisco, en diversas ocasiones, incluida su última hospitalización, de 38 días, entre febrero y marzo de 2025.

Cirugía está cerca de gira de León por Sudamérica

En tanto, el Papa León XIV recordó que cuenta con una gira pastoral por tres países de Sudamérica programada para mediados de noviembre, si bien no se ha informado si la intervención médica afectará su itinerario.

Following Pope Leo XIV’s announcement that he will undergo surgery this week to remove a lung nodule, Catholics around the world send their prayers and best wishes for his quick recovery.https://t.co/xDgYa8eaHl — Vatican News (@VaticanNews) October 11, 2026

La gira del sumo pontífice durará 11 días, del 6 al 17 de noviembre, y recorrerá Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV pidió a los fieles que oraran por él y por la visita pastoral: “Gracias por su apoyo espiritual, y me encomiendo a sus oraciones”, expresó.

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