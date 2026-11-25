Ariel Velásquez Morales, detenido por el ICE tras ganar un millón de dólares en la lotería.

Pese al golpe de suerte, Ariel Antonio Velásquez Morales fue detenido por autoridades migratorias en Boston, Massachusetts, después ganar un premio de un millón de dólares en la lotería.

El migrante salvadoreño, quien contaba con una orden de deportación, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por si sigla en inglés), mientras espera su expulsión de Estados Unidos.

Velásquez Morales fue arrestado el pasado 24 de noviembre por agentes del ICE, días después de reclamar el premio de un raspadito, que optó por recibir en efectivo, un pago único de 650 mil dólares, antes de impuestos.

La Lotería Estatal de Massachusetts difundió una fotografía en la que el salvadoreño aparece con una gran sonrisa mientras sostiene un cheque simbólico por un millón de dólares del juego $2,000,000 50X Cashword, tras comprar el boleto ganador por 10 dólares en la tienda Sumner Market, ubicada en el número 345 de Sumner Street, en East Boston.

“Parece que se le acabó la suerte”, declaró en tono burlón el subdirector de Asuntos Públicos del ICE, Micah Bock.

Ariel Velásquez Morales, detenido por el ICE tras ganar un millón de dólares en la lotería. ı Foto: X, @MAStateLottery

De acuerdo con el ICE, Velásquez Morales ingresó irregularmente a Estados Unidos en 2013. En ese momento, fue detenido en el Valle del Río Grande, Texas, por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes le entregaron una citación para presentarse ante un juez de inmigración y le permitieron permanecer en el país.

En abril de 2014, un juez ordenó la deportación del salvadoreño, quien continuó viviendo en Estados Unidos. En declaraciones para el Boston Herald, el director interino de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por su sigla en inglés) del ICE en Boston, David Wesling, señaló que Ariel Antonio Velásquez Morales “ignoró” la orden judicial durante más de 12 años.

Ariel Velásquez Morales, detenido por el ICE tras ganar un millón de dólares en la lotería. ı Foto: ice.gov

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cehr