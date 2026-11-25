La violencia estalló en Colombia con un atentado con coche bomba en Villavicencio, que dejó 23 heridos, y el secuestro de clientes y empleados de un supermercado en Cartagena, donde al menos 20 personas permanecían retenidas después de la liberación de otras 10, hasta el cierre de esta edición.

En Cartagena, hombres armados ingresaron la mañana del martes a una sucursal de la cadena Éxito, en el barrio La Castellana, luego del fracaso de su asalto a un vehículo blindado que transportaba dinero desde un centro comercial. Al verse rodeados por la Policía, se refugiaron en el establecimiento y tomaron como rehenes a quienes estaban dentro.

El Dato: LOS ASALTANTES exigen siete mil millones de pesos colombianos, cerca de dos millones de dólares, a cambio de liberar a los retenidos y obtener garantías para escapar

El presidente Abelardo de la Espriella informó que inicialmente fueron secuestradas 30 personas. Las autoridades desplegaron policías, militares y personal especializado para conseguir su liberación. En redes sociales circularon videos de hombres encapuchados con armas largas y personas sentadas dentro del comercio. El aeropuerto Rafael Núñez suspendió aterrizajes por 45 minutos por el operativo; después reanudó sus actividades.

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Horas antes, un coche bomba explotó la noche del lunes cerca de la Gobernación del Meta, en Villavicencio. El ataque dejó 23 personas heridas y daños en 85 inmuebles, según el alcalde Alexander Baquero. El mandatario responsabilizó del atentado a las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en particular a un presunto integrante identificado como Antonio Medina, vinculado con el grupo de Iván Mordisco. El presidente aseguró que la explosión fue una represalia por las operaciones contra esa organización y descartó negociar con los grupos armados y dijo que Antonio Medina pagará con sangre por los heridos.

La violencia también alcanzó Cúcuta y Curumaní, donde dos ataques con drones cargados de explosivos contra estaciones de Policía dejaron tres civiles heridos. Los daños en Villavicencio afectaron comercios y viviendas. En medio de esta crisis, Abelardo de la Espriella arremetió contra el Acuerdo de Paz firmado hace 10 años entre el Estado y las FARC, al que calificó de “falsa paz”. Aseguró que su implementación ha costado 178.59 billones de pesos colombianos, y cuestionó sus resultados ante la persistencia de grupos armados, cultivos de coca y reclutamiento de menores.

Según sus cifras, éste último pasó de 130 casos en 2016 a 625 en 2024, mientras que sólo 36.9 por ciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial concluyó. El presidente exigió transparencia sobre el destino de los recursos y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la situación financiera.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, defendió la vigencia del acuerdo y reconoció los avances durante la última década. Recordó que faltan cinco años para completar su implementación y pidió mantener el compromiso con la reincorporación de excombatientes, el desarrollo de comunidades marginadas y los derechos de las víctimas. Expresó preocupación por la violencia en las regiones afectadas.