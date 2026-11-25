Al menos cinco mujeres y niñas fueron asesinadas cada hora durante 2025 por sus parejas, exparejas o familiares en distintas partes del mundo. En total, cerca de 47 mil víctimas murieron por esta causa, cifra que confirma que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El informe sobre feminicidios de 2026, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, se publicó ayer, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy.

De acuerdo con el documento, durante el año pasado fueron asesinadas intencionalmente alrededor de 78 mil mujeres en el mundo. De ellas, 60 por ciento, casi 47 mil, perdió la vida a manos de sus parejas o familiares cercanos. Esto equivale a 129 víctimas al día, más de cinco cada hora o una mujer asesinada cada 11 minutos.

El organismo advirtió que estos crímenes ocurren en todas las regiones y que el ámbito doméstico es uno de los principales escenarios de esta violencia.

El reporte aclara que el número de víctimas podría ser mayor, debido a que no todos los países cuentan con información suficiente para contabilizar los asesinatos de mujeres por razones de género fuera del entorno familiar.

Aunque la estimación de 2025 es inferior a los 50 mil feminicidios calculados para 2024, la ONU pidió no interpretar esta diferencia como una reducción real, pues responde principalmente a mejoras en la disponibilidad de información.

“El hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas, una tendencia que apenas ha cambiado en años”, señaló ONU Mujeres.

El Tip: EN CHILE se registraron 4.0 feminicidios frustrados por cada 100 mil mujeres frente a 0.4 que fueron consumados.

África encabeza. África registró la tasa más alta de mujeres asesinadas por sus parejas o familiares, con 2.9 víctimas por cada 100 mil mujeres. América ocupó el segundo lugar, con 1.4 casos, seguida de Oceanía, con 1.1; Asia, con 0.6, y Europa, con 0.5. Dentro de este último continente, Europa del Este presentó la tasa más elevada, con 0.8 víctimas por cada 100 mil mujeres, mientras que Europa del Sur tuvo la más baja, con 0.3.

Para la directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, estas cifras reflejan que los asesinatos están relacionados con actitudes sociales y fallas institucionales que permiten que la violencia continúe. “Actitudes aterradoras, normas sociales y la falta de salvaguardias institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, hija, madre o hermana se vuelve “tolerable”, declaró.

Monica Juma llamó a los gobiernos y a la sociedad a impulsar medidas que modifiquen los comportamientos que normalizan las agresiones. También pidió invertir en programas especializados para atender a hombres que ejercen violencia doméstica y proteger a las víctimas.

El informe advierte que el feminicidio rara vez ocurre como un hecho aislado. En muchos casos representa el desenlace de una cadena de agresiones, amenazas, acoso y abusos. Sin embargo, muchas mujeres y niñas no buscan ayuda o no reciben protección, mientras que sus agresores evitan enfrentar la justicia.

El Dato: ONU pidió a los países adoptar estrategias contra la violencia machista para reducir el riesgo de feminicidios.

Los homicidios. La ONU también alertó que los homicidios, en general, han disminuido más rápido que los feminicidios. Entre 2010 y 2025, la tasa total de homicidios cayó 23 por ciento en América y 43 por ciento en Europa. En contraste, los asesinatos de mujeres por razones de género disminuyeron apenas 12 y 28 por ciento, respectivamente.

Para el organismo, esta diferencia evidencia que las causas de la violencia permanecen arraigadas en normas sociales y estereotipos que consideran a las mujeres subordinadas a los hombres, así como en relaciones desiguales de poder.

Por su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, insistió en que las víctimas necesitan canales seguros para denunciar y respuestas oportunas de las instituciones. “Debemos garantizar que las mujeres puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde”, afirmó.

721 Casos de feminicidio ocurrieron en México en 2025

Miles de afectadas. Asimismo, en América Latina y el Caribe, al menos 24 mujeres fueron víctimas de violencia feminicida cada día durante 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), difundidos ayer.

El organismo contabilizó al menos tres mil 386 víctimas de feminicidio o muerte violenta por razones de género en 27 países de la región. A esta cifra se suman cinco mil 327 mujeres que sobrevivieron a asesinatos frustrados o tentativas de feminicidio en 10 países.

“Aunque se observan diferencias entre países, la ocurrencia de casos de feminicidio o muertes violentas persiste como una realidad inaceptable en la región”, señaló la Cepal.

El estudio identificó 13 víctimas menores de 15 años y 22 mujeres mayores de 60 años. Además, informó que al menos 30 mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas.

Sobre las denuncias previas, entre 11.9 y 33.3 por ciento de las víctimas había acudido anteriormente a las autoridades. En los seis países que proporcionaron información sobre medidas de protección, 15 por ciento de las mujeres asesinadas contaba con alguna vigente al momento del crimen.

La Cepal destacó la necesidad de identificar oportunamente las situaciones de violencia y garantizar respuestas institucionales coordinadas, así como medidas de protección eficaces para las mujeres que enfrentan amenazas de sus parejas, exparejas, así como de sus familiares.