Migrantes en una embarcación de madera que se dirigen a La Restinga, en El Hierro, ayer

Más de dos mil 100 migrantes llegaron en apenas 24 horas a las Islas Canarias, España, en embarcaciones sobrecargadas que cruzaron el océano Atlántico desde África Occidental. La cifra representa un nuevo récord para el archipiélago y obligó a las autoridades regionales a solicitar ayuda urgente al Gobierno español y a la Unión Europea.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió que los servicios de atención están rebasados, especialmente en El Hierro, una isla de alrededor de 12 mil habitantes que recibió cerca de tres mil personas en los últimos dos días.

“Las Canarias no pueden más. Estamos experimentando una presión migratoria sin precedentes”, escribió en la red social X Fernando Clavijo, donde informó que solicitó una reunión urgente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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El Dato: A finales de noviembre, el acumulado anual asciende a 28,103 personas, por encima del total registrado en 2025, pero debajo del máximo histórico de 46,843 llegadas de 2024.

El mandatario sostuvo que la responsabilidad no puede recaer únicamente en España. “Estas personas vienen a Europa y no es justo que seamos nosotros los únicos que respondamos a un drama de esta magnitud”, afirmó.

Los servicios de rescate informaron que una mujer murió durante la travesía y otra dio a luz a bordo de una embarcación. De acuerdo con Fernando Clavijo, alrededor de 100 de los recién llegados eran menores de edad, entre ellos un bebé de apenas cuatro días que nació durante el recorrido.

El martes, Salvamento Marítimo reportó la llegada de mil 990 personas a bordo de 15 embarcaciones. “Es un día tristemente histórico”, declaró el presidente a la radio española Cadena Ser.

La isla. Ante la saturación de los servicios de atención, el Ministerio de Defensa prepara el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a El Hierro, luego de que el presidente regional solicitara el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El TIp: Durante el primer semestre del año, las islas Canarias recibió tres mil 708 migrantes por vía marítima, 67 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, fuentes gubernamentales informaron a EFE que el departamento encabezado por Margarita Robles trabaja en el operativo, aunque todavía no determina cuántos elementos participarán. Está previsto que salgan hacia Canarias este jueves por la mañana. Fernando Clavijo tomó esta decisión después de activar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias y declarar una emergencia de nivel 2, que permite solicitar apoyo del Estado.

Por su parte, el delegado del Gobierno español en Canarias, Anselmo Pestana, reconoció que la ruta migratoria permanece abierta y que aumentaron las salidas desde distintos países africanos.

“La Ruta (Canaria) está abierta, muy abierta”, afirmó. Explicó que la pobreza y la inestabilidad política impulsan a jóvenes de Senegal, Gambia, Guinea y Malí a emprender viajes de más de mil 500 kilómetros por mar abierto.

Anselmo Pestana también informó que un ferri trasladó a 840 migrantes hacia centros de acogida temporal en Tenerife y Gran Canaria para aliviar la presión sobre El Hierro.

El funcionario pidió que la agencia europea de control de fronteras Frontex vuelva a desplegar patrullas y aeronaves frente a las costas de África Occidental, en coordinación con las autoridades de los países de salida.

La propuesta retoma la operación Hera, realizada en el año 2006 para responder a la crisis de los cayucos o embarcaciones. España considera que la participación europea permitiría reforzar la vigilancia y contener las salidas desde África.

“Europa tiene que estar mucho más comprometida en el área subsahariana para poder aliviar esos flujos que, además, son mortales”, señaló el delegado Anselmo Pestana.

1,580 Migrantes llegaron el 14 de noviembre a Canarias

Los comicios. El incremento de las llegadas ocurre a pocos días de las elecciones generales del próximo domingo en España, donde la migración se convirtió en uno de los principales asuntos para los votantes.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió críticas por su postura favorable a la migración. Sin embargo, defendió una estrategia europea que combine controles fronterizos más estrictos con acuerdos de cooperación con Senegal y Gambia. También sostuvo que España debe “abrir vías legales de migración” para cubrir la falta de trabajadores en sectores como el de la vivienda.

En tanto, el conservador Partido Popular busca desplazar del poder al gobierno socialista y probablemente necesitaría formar una alianza con Vox, partido de ultraderecha que propone expulsar a migrantes y establecer políticas que favorezcan a los españoles frente a los extranjeros.

Sin mencionar directamente a esa formación, Fernando Clavijo rechazó los discursos que responsabilizan a los migrantes de los problemas del país, a los que calificó como “un discurso xenófobo de malas personas”. También criticó el acuerdo de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos para enviar migrantes a Ruanda. “Europa va por el camino equivocado”, sostuvo.

21 Mil personas llegaron al archipiélago los últimos 2 meses

La ruta atlántica desde África Occidental hasta Canarias es una de las más peligrosas del mundo. Aunque el archipiélago se encuentra a unos 105 kilómetros de la costa africana más cercana, muchas personas toman trayectos más largos para evitar los controles de seguridad. Los viajes pueden durar días o semanas y algunas embarcaciones quedan a la deriva.

Las salidas suelen aumentar en otoño, en particular durante noviembre, antes de que las condiciones del mar empeoren con el invierno. En los últimos días, el Atlántico ha permanecido tranquilo y la presencia de luna llena también favoreció las travesías.