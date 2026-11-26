Una columna de humo se eleva tras la explosión por parte del Ejército de EU en Middletown, ayer

LA MILICIA de Estados Unidos destruyó ayer de forma controlada casi cinco toneladas de azida de plomo, un explosivo altamente inestable almacenado en 68 barriles deteriorados en una planta de municiones de Middletown, Iowa. Las autoridades calificaron la operación como un éxito y aseguraron que redujeron la dispersión de partículas tóxicas.

La detonación ocurrió la mañana del miércoles. Los habitantes de Middletown fueron evacuados, mientras que otros residentes permanecieron en sus casas por indicaciones de seguridad.

Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) pidió a quienes viven en un radio de 32 kilómetros que no salieran hasta recibir autorización del personal.

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El Tip: Tras dos fuertes estruendos alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, dos columnas blancas se elevaron en el aire antes de disiparse rápidamente.

Por su parte, el secretario del Ejército, Aaron Teller, afirmó que la operación “superó todas las expectativas” y eliminó el riesgo de una explosión espontánea. El coronel Aaron Teller aseguró que no hubo explosiones secundarias ni daños en las instalaciones.

Una hora después de la detonación, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) informó que sus monitores no detectaron plomo en el aire de la región. No obstante, anunció que continuaría con pruebas de aire, suelo y agua para compararlas con más de mil 200 muestras recogidas antes de la explosión.

Para contener las partículas, el Ejército estadounidense instaló terraplenes de tierra, muros con depósitos de agua y sistemas de nebulización.

Antes de la operación, las autoridades advirtieron que el polvo podía alcanzar zonas a 64 kilómetros y afectar unas 350 granjas.

Pese a las garantías oficiales, algunos habitantes expresaron dudas. Rhonda Woodson, exempleada de la planta y residente de Burlington, consideró que la explosión pudo haber sido “exagerada” y dijo que no confía plenamente en la información del gobierno.

La crisis comenzó en marzo pasado, cuando una inspección detectó cristalización en los barriles y su contenido, señal de que el explosivo se había vuelto inestable. El Ejército trasladó esas reservas a Iowa en 2009.