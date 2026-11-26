LAS RENTAS fue una de las principales promesas de campaña de Zohran Mamdani, quien colocó el costo de la vivienda entre los ejes de su programa electoral

Un juez de Nueva York avaló la congelación de alquileres de cerca de un millón de viviendas impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, luego de rechazar una demanda de propietarios que buscaban anular la medida.

El magistrado Brendan T. Lantry determinó que el tribunal no tenía autoridad para invalidar la decisión de la Junta de Directrices de Alquiler. Aclaró que su resolución no evaluaba si la congelación era acertada, sino si tenía fundamento legal. La demanda, presentada en julio por un grupo de propietarios, acusaba a la Junta de ignorar las dificultades económicas de los arrendadores y utilizar datos limitados o desactualizados. También cuestionaba la independencia del organismo, luego de que Zohran Mamdani nombrara en febrero a seis de sus nueve integrantes.

El alcalde calificó el fallo como “una victoria para los inquilinos” y defendió que los trabajadores merecen una ciudad donde puedan pagar una vivienda. “La vivienda no es un lujo, sino una necesidad básica”, afirmó.

La Junta aprobó a finales de junio congelar los alquileres de contratos de uno y dos años. La medida, inédita para ambos plazos, beneficia a cerca de un millón de viviendas de renta estabilizada cuyos contratos comenzaron a partir del 1 de octubre.