El Papa Francisco confesó que vio las “puertas del infierno” cuando comprendió la gravedad de los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y relató tres encuentros con el diablo, según extractos de su diario personal publicados ayer por el Vaticano.

El libro, compilado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, también revela una profunda crisis espiritual que el pontífice atravesó entre 2021 y 2022, relacionada con su tentación de ejercer el poder de manera autoritaria y sentirse omnipotente.

En sus escritos, Francisco recordó el escándalo de Chile de 2018, cuando desacreditó a víctimas de abusos sexuales. Tras una investigación, reconoció que estaba equivocado y que la jerarquía eclesiástica lo engañó. “Vi la entrada al infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas”, escribió el 7 de junio de 2018.

El diario también describe una crisis marcada por problemas de salud, presiones de gobierno y cuestionamientos sobre su autoridad. Víctor Manuel Fernández señala que el papa logró superarla al confiarse a la misericordia de Dios, el 30 de diciembre de 2022.

Los escritos abarcan desde 1992, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, hasta agosto de 2024. La publicación cuenta con la aprobación de León XIV. El pontífice murió el 21 de abril de 2025.