Seis integrantes de una familia murieron luego de que la aeronave en la que viajaban se desplomó el pasado 24 de noviembre frente a la costa de Misisipi, al sureste de Estados Unidos.

Las víctimas, entre ellas tres menores de edad, eran originarias de Florida y regresaban de un viaje de pesca al momento del incidente, dijeron familiares a Associated Press.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), una aeronave Cessna 210 se estrelló alrededor de las 15:30 horas al suroeste de la ciudad costera de Pascagoula, en el condado de Jackson.

Inicialmente, la FAA informó que desconocía cuántas personas viajaban en el avión ligero, aunque inició una investigación en coordinación con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés).

Posteriormente, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que equipos de rescate buscaban la aeronave y a 6 personas desaparecidas a unos 3 kilómetros al noreste de la Horn Island, una isla barrera ubicada frente a la costa de Pascagoula, en el estrecho de Misisipi.

Después de aproximadamente cuatro horas, la Guardia Costera y las agencias colaboradoras dieron por concluida la búsqueda, tras encontrar los restos de las seis personas al interior del fuselaje de la aeronave.

En un comunicado, detalló que la torre de control de tráfico aéreo regional en Mobile, Alabama, perdió el contacto con la aeronave alrededor las 15:45 horas del martes. Posteriormente, iniciaron las labores de búsqueda.

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cehr