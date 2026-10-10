Navi Pillay critica sanciones de EU contra la CPI tras ganar el Nobel de la Paz

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, Navi Pillay, calificó de “inauditas e inaceptables” las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), al advertir sobre las presiones que enfrentan los tribunales internacionales por las resoluciones que emiten.

Durante un acto del Centro Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, la jurista sudafricana participó por videoconferencia desde Núremberg, Alemania, donde cuestionó que un país imponga sanciones contra jueces por cumplir con sus funciones judiciales.

“Hay tanta tensión y ansiedad por si los tribunales internacionales seguirán existiendo, principalmente la Corte Penal Internacional en La Haya”, expresó Pillay, quien advirtió sobre las consecuencias de estas medidas para la justicia internacional.

Las declaraciones se producen después de que la administración del presidente Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra la CPI, apenas horas después de que se diera a conocer que Pillay recibiría el Nobel de la Paz. La decisión de Washington representa una nueva escalada en su enfrentamiento con el tribunal con sede en La Haya.

¿Qué dijo Trump sobre Navi Pillay tras ganar el Nobel de la Paz 2026? ı Foto: Especial

¿Por qué Trump criticó el Nobel de la Paz?

La controversia también está relacionada con la reacción de Trump, quien manifestó su inconformidad por no recibir el reconocimiento y cuestionó la decisión del Comité Nobel de otorgárselo a la jurista sudafricana.

Durante un mitin en Syracuse, Nueva York, el mandatario afirmó que nunca había oído hablar de Pillay y sostuvo que Estados Unidos, bajo su liderazgo, debió recibir el galardón. También calificó la decisión como vergonzosa y aseguró que dejaría una “mancha indeleble” en Noruega.

Trump, quien ha insistido en que merece el premio por su papel en distintos conflictos internacionales, también criticó al comité por reconocer a Pillay. Sus declaraciones se sumaron a las objeciones de su administración contra la trayectoria de la jurista y su trabajo en organismos internacionales.

¿Qué sanciones anunció Estados Unidos contra la CPI?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió las medidas con el argumento de proteger la soberanía de su país y a sus ciudadanos frente a lo que Washington considera una amenaza de la Corte Penal Internacional.

Las sanciones anunciadas contemplan restricciones financieras que podrían afectar los recursos y las operaciones del tribunal, así como a quienes mantengan determinadas relaciones comerciales con él.

De acuerdo con los reportes, las nuevas medidas tendrán un periodo de seis meses antes de entrar en vigor, con la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante ese plazo.

¿Quién es Navi Pillay?

Navanethem “Navi” Pillay es una jurista sudafricana que se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como jueza de tribunales internacionales. Su trayectoria incluye su participación en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y su trabajo en investigaciones sobre presuntas violaciones graves de derechos humanos.

También presidió una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, cuyo informe concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza, una acusación rechazada por el gobierno israelí.

El Comité Nobel reconoció a Pillay por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la justicia internacional y el Estado de derecho. Su premiación se produce en medio de las tensiones entre Washington y los organismos internacionales que investigan presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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MSL