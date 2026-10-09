Así fue la reacción de Trump al Premio Nobel de la Paz para Navi Pillay

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, luego de que el Comité Noruego del Nobel anunciara su decisión el viernes 9 de octubre.

El mandatario compartió en su plataforma Truth Social una publicación del usuario Schoenlaw que cuestionó el reconocimiento a Pillay y aseguró que la decisión había desacreditado al Comité Nobel. El mensaje también defendió los esfuerzos de Trump para resolver conflictos internacionales y sostuvo que él merecía recibir el galardón.

En la publicación compartida, el autor lanzó acusaciones contra la jurista por su trabajo relacionado con Israel y la guerra en Gaza.

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🔴 La nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz, Navi Pillay, dice “si aplauden un poco más, podría compartir este premio con Trump”. pic.twitter.com/qheFyo0z8U — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2026

¿Qué dijo Trump sobre el Nobel de la Paz?

La reacción del presidente estadounidense no se limitó a las redes sociales. Durante un mitin en Syracuse, en el estado de Nueva York, Trump también criticó al Comité Noruego del Nobel por no concederle el reconocimiento.

El mandatario afirmó que Estados Unidos, representado por él, debió recibir el premio y calificó la decisión como una vergüenza para Noruega.

Asimismo, insistió en que había contribuido a resolver ocho guerras y aseguró que trabajaba para poner fin a los conflictos entre Rusia y Ucrania, así como al enfrentamiento con Irán.

Trump también se refirió a Pillay como una persona poco conocida y cuestionó que el reconocimiento recayera en una jurista vinculada con Naciones Unidas. Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que se anunció a la ganadora del Nobel de la Paz.

¿Por qué Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz?

El Comité Noruego del Nobel reconoció a Navi Pillay por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y la rendición de cuentas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Nacida en Durban, Sudáfrica, en 1941, Pillay es una jurista que desarrolló buena parte de su carrera en instituciones internacionales. Fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y también ocupó cargos judiciales en tribunales internacionales.

Además, presidió una comisión de investigación de Naciones Unidas que concluyó en 2025 que Israel había cometido genocidio en Gaza. El Gobierno israelí rechazó esas conclusiones, que generaron fuertes reacciones en el ámbito internacional.

Con el premio, el Comité Nobel destacó la importancia de defender el Estado de derecho y las instituciones de justicia internacional en un contexto de conflictos y cuestionamientos a esos organismos.

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MSL