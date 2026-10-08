¿Quiénes son Susan Dell y Michael Dell invitados por Trump a la Casa Blanca?

Michael y Susan Dell se convirtieron en protagonistas de un acto en la Casa Blanca el miércoles 7 de octubre de 2026, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció su aportación económica a las llamadas Trump Accounts, un programa que busca fomentar el ahorro y la inversión desde la infancia.

La pareja es conocida por su trayectoria empresarial y filantrópica. Michael Dell fundó la compañía tecnológica que lleva su apellido, mientras que Susan Dell ha desarrollado una carrera en la industria de la moda y encabeza, junto con su esposo, una fundación dedicada a financiar proyectos de educación, salud y desarrollo económico.

Susan Dell, wife of Dell Technologies CEO Michael Dell, encouraged families to register for Trump Accounts while speaking alongside the president on Wednesday. After Mrs. Dell’s speech, President Trump asked Mr. Dell whether his wife was considering running for office and gave… pic.twitter.com/PpkdkeNwHR — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

¿Quién es Michael Dell y cómo construyó su fortuna?

Michael Dell nació el 23 de febrero de 1965 en Houston, Texas. En 1984, cuando tenía 19 años y estudiaba en la Universidad de Texas en Austin, fundó la empresa que posteriormente se convertiría en Dell Technologies, uno de los principales fabricantes y proveedores de soluciones tecnológicas a nivel mundial.

Su modelo de negocio se distinguió por vender computadoras directamente a los consumidores y las empresas, lo que permitió a la compañía desarrollar una relación cercana con sus clientes y competir en una industria en constante transformación.

Con el paso de los años, Dell amplió sus operaciones hacia infraestructura tecnológica, almacenamiento de datos y soluciones empresariales. Actualmente, Michael Dell es presidente y director ejecutivo de Dell Technologies, además de participar en inversiones privadas y proyectos filantrópicos.

#VIRAL ¿Y sí será humana?



Susan Dell, esposa de Michael Dell, fundador y CEO de Dell, hoy es tendencia global por aparecer junto a Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca con una postura rígida y expresiones faciales marcadas, que se leyeron en redes como “robótica” o… pic.twitter.com/oKhMWRAl6N — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 8, 2026

¿Quién es Susan Dell y a qué se dedica?

Susan Dell es empresaria, emprendedora de moda y filántropa. Antes de consolidar su trabajo en organizaciones benéficas, desarrolló proyectos en la industria de la moda y fundó distintas marcas, entre ellas Phi, una firma de ropa de lujo.

Junto con Michael Dell, estableció en 1999 la Michael & Susan Dell Foundation, organización de la que actualmente es cofundadora y presidenta del consejo. La fundación apoya iniciativas relacionadas con educación, salud y oportunidades económicas para familias en distintas regiones del mundo.

Entre los proyectos respaldados por la pareja destacan inversiones en instituciones médicas y educativas de Texas, así como programas orientados a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables.

¿Por qué fueron invitados a la Casa Blanca?

La presencia de los Dell en el encuentro del 7 de octubre estuvo relacionada con su compromiso financiero con las Trump Accounts, cuentas de inversión para menores de edad promovidas por la administración estadounidense.

En diciembre de 2025, la pareja anunció una aportación de 6 mil 250 millones de dólares para entregar 250 dólares a cada una de las cuentas de 25 millones de niños elegibles, con especial atención a menores de comunidades de ingresos bajos y medios que no recibirían el depósito inicial del Gobierno.

Durante el acto, Trump agradeció públicamente a Michael y Susan Dell por su contribución. El programa contempla inversiones destinadas a crecer a largo plazo, con acceso a los recursos bajo las condiciones establecidas para estas cuentas cuando sus beneficiarios alcancen la mayoría de edad.

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MSL