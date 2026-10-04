Trump crea ‘Fuerza de la Superinteligencia’ para mantener liderazgo de EU en IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 4 de octubre la creación de la Fuerza de Superinteligencia (SIF, por sus siglas en inglés), un nuevo grupo que tendrá como objetivo coordinar los esfuerzos del Gobierno federal relacionados con el desarrollo de esta tecnología.

A través de una publicación, Trump señaló que la nueva fuerza buscará garantizar que Estados Unidos mantenga el liderazgo mundial en materia de superinteligencia, además de proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses.

El mandatario vinculó el anuncio con el “Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia”, mediante el cual, según afirmó, las principales empresas tecnológicas del mundo se reunieron y confirmaron sus responsabilidades con el pueblo estadounidense.

🇺🇸 | 🚨 TRUMP ANUNCIA UNA NUEVA ‘FUERZA DE SUPERINTELIGENCIA’



El presidente Trump afirma que la SIF coordinará los esfuerzos del gobierno federal para mantener a Estados Unidos a la cabeza mundial en superinteligencia y que reportará directamente al presidente “(¡A MÍ!)” y a la… pic.twitter.com/bYGJraF0xP — RAV Español (@RAVEspanol) October 4, 2026

¿Quién encabezará la Fuerza de Superinteligencia de Trump?

De acuerdo con Trump, la nueva fuerza estará dirigida por Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional; Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC); Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, y Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.

El grupo rendirá cuentas directamente ante el presidente de Estados Unidos y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, según lo señalado por Trump.

Establece que la Fuerza de Superinteligencia coordinará la colaboración del Gobierno federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas relacionadas con esta tecnología.

Asimismo, en su mensaje, Trump sostuvo que la superinteligencia representa un cambio tecnológico de gran magnitud y afirmó que “muchos dicen” que es más importante que la Revolución Industrial e Internet.

El anuncio ocurre mientras la administración estadounidense busca fortalecer la posición de Estados Unidos frente al desarrollo de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y la competencia tecnológica internacional.

Trump ha comenzado a utilizar el término “superinteligencia” como parte de su estrategia para referirse a sistemas de IA cada vez más avanzados. La creación de la nueva fuerza se suma a las acciones de su gobierno para concentrar y coordinar las políticas federales relacionadas con esta tecnología.

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MSL