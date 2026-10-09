Trump descarta atacar a Irán antes de elecciones de noviembre

Un combatiente del gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, dispara un arma contra los hutíes, ayer.

Washington endurece sanciones petroleras — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que no ordenará ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y afirmó que Washington mantiene conversaciones productivas con Teherán para poner fin a la guerra.

A través de Truth Social, el magnate describió la situación iraní como delicada tanto en el terreno económico como en el militar, mientras su gobierno mantiene el bloqueo al petróleo de ese país en el estrecho de Ormuz.

“Estamos manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán. No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”, escribió Donald Trump.

El dato: Medios iraníes informaron de “explosiones masivas” en el sur de Ormuz, y la agencia Fars citó fuentes que afirmaron que petroleros chocaron con minas marinas.

Sostuvo que la noche del miércoles atravesaron ormuz 22 millones de barriles de petróleo, sin que ninguno tuviera como origen o destino Irán. Además, reiteró que no permitirá que la República Islámica desarrolle armas nucleares.

El anuncio ocurre cuando cerca del 60 por ciento de los estadounidenses, incluido uno de cada cuatro republicanos, desaprueba su gestión del conflicto, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

Sin embargo, los medios estatales iraníes informaron que Teherán no renunciará al enriquecimiento de uranio ni entregará sus reservas, postura que contrasta con el vicepresidente de EU, JD Vance, quien pidió reducir esa capacidad.

22 Buques iraníes fueron sancionados

Donald Trump también aclaró sus declaraciones del lunes durante un mitin en Nebraska, cuando mencionó la posibilidad de que ciudades como Los Ángeles y San Diego fueran destruidas, lo que le valió muchas críticas.

“A lo que me refería es que un aumento temporal en el precio de la gasolina es un precio pequeño a pagar por el hecho de que Irán no tenga un arma nuclear”, explicó el magnate.

Al alza. Los precios internacionales del crudo cerraron con fuertes aumentos ante la preocupación por la guerra en Oriente Medio y las posibles interrupciones del suministro debido al huracán Isaias, que se aproxima a la costa estadounidense del golfo.

El Brent avanzó 4.1 por ciento, hasta los 104.28 dólares por barril, mientras el estadounidense West Texas Intermediate subió 3.6 por ciento, para cerrar en 91.49 dólares. Ambos llegaron a aumentar más de cinco dólares durante la jornada, aunque retrocedieron tras las declaraciones del magnate.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim informó que el canciller Abbas Araqchi revisa la respuesta de EU a una propuesta para reabrir Ormuz en siete días y que Teherán responderá próximamente.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de EU anunció nuevas sanciones contra personas, redes comerciales y 17 embarcaciones de transporte de petróleo y productos petroquímicos iraníes.

Un día antes, la Agencia Internacional de Energía acordó acelerar la liberación de reservas petroleras y dar prioridad al suministro de diésel para enfrentar los elevados precios.

Las amenazas contra los buques que atraviesan Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba cerca del 20 por ciento del petróleo y los combustibles mundiales, aumentaron durante octubre.

2.5 Veces aumentó la producción de armas iraníes

“La frecuencia de los ataques iraníes contra buques se encuentra ahora en su punto más alto desde que comenzó la guerra, y es probable que se intensifique aún más”, advirtió Saul Kavonic, jefe de energía de MST Marquee. En tanto, el Mando Central de EU aseguró que sus fuerzas y aliados regionales controlan Ormuz, por donde ahora circulan mercancías y suministros energéticos, incluidos 20 millones de barriles de crudo.

La declaración contradice al asesor de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Reza Naqdi, quien afirmó que Teherán mantiene el control total de la vía y amenazó con bloquear rutas utilizadas por otras embarcaciones.

Antes, el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, anunció un acuerdo con Omán para establecer rutas marítimas seguras, que será comunicado a las autoridades internacionales.

El Tip: En Yemen, las fuerzas gubernamentales atacaron posiciones hutíes en Taiz; al menos 23 resultaron heridos.

Paralizan vuelos. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el jueves otro ataque con un misil balístico contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, Arabia Saudita, donde las operaciones aéreas permanecían suspendidas.

El portavoz militar del movimiento, Yahya Sari, aseguró que el proyectil alcanzó sus objetivos y provocó daños, aunque no presentó detalles. Horas antes, el grupo reclamó otro ataque contra las mismas instalaciones.

Testigos reportaron humo de un avión estacionado. Las autoridades saudíes no confirmaron el ataque más reciente, aunque el miércoles informaron que tres personas murieron esta semana por agresiones contra dos aeropuertos.

La situación obligó a varias aerolíneas a suspender operaciones. Lufthansa canceló sus vuelos a Riad hasta el 16 de octubre; IndiGo hasta el día 9, mientras Air India y Akasa Air anunciaron suspensiones hasta el 10 de octubre.

Un avión de Air India que había despegado de Nueva Delhi regresó a la capital.