Arquidiócesis de México alerta por riesgos que enfrentan menores migrantes

La Arquidiócesis de México advirtió que niñas, niños y adolescentes migrantes enfrentan riesgos de violencia, hambre, discriminación, separación familiar y tráfico de personas durante su tránsito por el país, y llamó a reforzar la protección de sus derechos. Según datos de la institución religiosa, el año pasado autoridades migratorias atendieron a 15 mil 656 menores extranjeros.

En un editorial publicado por Desde la Fe con motivo de la 112 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra este domingo 27 de septiembre, el medio de comunicación católico pidió colocar a los menores en el centro de la atención a la movilidad humana.

De los miles de niñas, niños y adolescentes atendidos durante el año pasado por Oficiales de Protección a la Infancia en México, 14 mil 655 viajaban acompañados y mil uno se encontraban solos, esto de acuerdo con los datos de autoridades mexicanas citados por la publicación.

“Antes de su condición de migrantes, hay pequeños cuya dignidad debe ser protegida”, sostuvo la publicación católica. Como parte de esa protección, destacó que niñas, niños y adolescentes en movilidad tienen derecho a acceder a la educación pública en México sin que su situación represente un impedimento.

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado



Unámonos en oración por los niños migrantes

⛪️Santa Misa presidida por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.



📆Domingo 27 de septiembre

⏰12:00 hrs.

📍Basílica de Guadalupe pic.twitter.com/jHrO4k1bER — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) September 25, 2026

Pese a esa garantía, Desde la Fe advirtió que el acceso efectivo a ese derecho todavía enfrenta obstáculos en México. Entre ellos mencionó la discriminación, el miedo, el desconocimiento de las posibilidades de ingreso a las escuelas públicas y las dificultades que acompañan el tránsito de las familias migrantes por el país.

En ese contexto, el editorial retomó el llamado del Papa León XIV a no reducir la migración a la gestión de flujos y a colocar en el centro la protección de las personas, especialmente de los menores de edad. Desde la Fe sostuvo que esa atención debe considerar también las condiciones necesarias para su desarrollo y seguridad.

“No basta, por tanto, con evitar que pasen hambre durante un día. Un niño necesita jugar, estudiar, sentirse seguro, pertenecer a una comunidad y tener adultos que lo protejan”, señaló la publicación.

La Arquidiócesis también planteó que la atención de esta población no corresponde únicamente a las instituciones especializadas, y pidió a las comunidades cristianas revisar su participación frente a las necesidades de quienes atraviesan el país. “No se trata de sustituir la responsabilidad del Estado, sino de reconocer que también existe una responsabilidad social y comunitaria”, señaló.

Como parte de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo Primado de México, presidió este domingo una misa en la Basílica de Guadalupe dedicada a las comunidades migrantes, con énfasis en niñas y niños.

La publicación católica cerró su posicionamiento con un llamado a reconocer las necesidades de quienes permanecen en terminales, plazas públicas, calles o semáforos durante su recorrido por México. “Cada niña y cada niño que atraviesa nuestro país, incluso en medio de una realidad tan compleja como la migración, necesita ser protegido en su dignidad y en sus derechos”.

El Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT