Asisten más de 200 mil a mensaje de Sheinbaum en el Zócalo; concluye con ‘saldo blanco’

Más de 200 mil personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para acompañar a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en su asamblea informativa con motivo de su Segundo Informe, en donde también participó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por medio de una tarjeta informativa, la administración capitalina detalló que el evento, en el que la titular del Ejecutivo federal llamó a defender la soberanía nacional, transcurrió en paz y concluyó con saldo blanco.

“El desarrollo de la jornada se llevó a cabo de manera ordenada y con un dispositivo preventivo para atender a las personas asistentes y facilitar la movilidad en el entorno del Zócalo, concluyendo con saldo blanco y sin incidentes relevantes”, indicó.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que el evento encabezado por la Presidenta @Claudiashein en el #Zócalo capitalino, tuvo una afluencia de más de 200 mil personas y finalizó con saldo blanco.



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Brugada Molina recibe a Sheinbaum en templete del Zócalo; hace un llamado a la unidad

En el evento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a cerrar filas en torno a la Presidenta con llamado a la unidad popular, a la unidad del movimiento de transformación en contra de quienes buscan un retroceso y la unidad nacional.

La mandataria capitalina señaló que ante el avance de la ultraderecha en otras partes del mundo, es necesario el liderazgo, y su respaldo, de Sheinbaum Pardo.

🇲🇽 La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la reducción de homicidios, el aumento del salario mínimo y la construcción de un sistema universal de salud en el país.

📹: Luis Olivera pic.twitter.com/DuW7sVMUva — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2026

“Tenemos que mantenernos unidos frente a quienes buscan un retroceso autoritario a la noche neoliberal de privilegios y corrupción de cero; cuando vuelven a extenderse las sombras de la ambición imperialista respaldemos a la Presidenta y construyamos la unidad nacional como lo ha expresado nuestra Presidenta”, expresó Brugada Molina.

“México es un país libre y soberano, México no es patio trasero de nadie, México tiene la mano pero jamás baja la cabeza. ¡Que se oiga bien, que se oiga lejos, que este mensaje cruce fronteras: México tiene mucha presidenta!“, abundó.

🇲🇽 “Los invito a mirar a quien está a su lado. Hombro con hombro, a la persona que está adelante de ustedes. A quien está detrás. Reconózcanse como protagonistas de la transformación. Sepan que, codo a codo, estamos haciendo historia. Sepan que, paso a paso, el futuro es de este… pic.twitter.com/iAzjfRPVqX — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2026

La jefa de Gobierno lamentó que en tiempos actuales “soplan vientos de odio”, pero aseguró que, en este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum es una “referencia democrática internacional”.

“En un mundo en el que soplan vientos de odio y resuenan de nuevo tambores de guerra, en el que la ultraderecha avanza y resurge hasta el fascismo, el liderazgo de nuestra Presidenta es una referencia democrática internacional. Tenemos a la mejor Presidenta del mundo”, concluyó Brugada Molina.

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