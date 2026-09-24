CDMX construye en Iztapalapa centro forense para identificar desaparecidos

La inspección del avance de obra e infraestructura especializada fue realizada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

La Ciudad de México edifica un nuevo Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, con el objetivo de sustituir el uso de fosas comunes y acelerar la localización de personas no identificadas.

El proyecto registra un avance de obra del 50 por ciento y contempla una inversión pública de 142 millones de pesos mexicanos ($MXN). Se prevé concluir la edificación durante los primeros meses del próximo año para su entrega al Poder Judicial capitalino.

El inmueble se construye sobre un terreno de 6 mil metros cuadrados. Contará con dos edificios, un sistema modular con capacidad para 2 mil 500 gavetas y 12 mil 384 osarios, además de áreas especializadas para análisis científicos y muestras genéticas.

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Durante una visita de supervisión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el espacio permitirá resguardar restos humanos en condiciones dignas para cruzar información con bases de datos de familiares y registros nacionales.

“La búsqueda no termina cuando se encuentra un cuerpo, termina cuando sabemos quién es y puede regresar con dignidad a su familia”, sostuvo Brugada, tras precisar que la dignidad póstuma representa una obligación irrenunciable para la autoridad.

Por su parte, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, explicó que la infraestructura garantiza la trazabilidad de los expedientes y mantiene abiertas las posibilidades de identificación a través del tiempo mediante tecnología avanzada y confronta de huellas.

Asimismo, el titular de la Comisión de Búsqueda local, Luis Gómez Negrete, enfatizó que este complejo responde a una demanda histórica de colectivos de víctimas, al pasar de un modelo de fosas comunes a un centro de alta especialidad.

El complejo forense para la sustitución de fosas comunes se edifica dentro del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. ı Foto: Especial.

La Secretaría de Obras y Servicios detalló que el recinto dispone de plantas para tratamiento de aguas, planta eléctrica de emergencia, sistemas contra incendios y tecnología para captación de lluvia y eliminación de olores.

La edificación de este sitio forma parte de los 30 compromisos iniciales asumidos por el Gobierno de la Ciudad de México con colectivos de búsqueda, los cuales presentan un avance general del 83 por ciento.

Con esta infraestructura, la capital busca consolidar un modelo forense con estándares internacionales que priorice el derecho a la verdad, la justicia y el retorno digno de las personas con sus familias.

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JVR