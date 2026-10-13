Moscú ignora la tregua energética de EU y va contra objetivos en Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer el alto al fuego energético que anunció el domingo entre Rusia y Ucrania, pese a que Moscú no aceptó la tregua y lanzó nuevos ataques contra instalaciones ucranianas. El presidente Volodimir Zelenski aseguró que Kiev está dispuesto a respetar el cese, mientras el Kremlin rechazó una pausa de 60 días y afirmó que busca una paz duradera.

“Han alcanzado un acuerdo porque yo digo que han alcanzado un acuerdo”, respondió el magnate el lunes a periodistas afuera de la Casa Blanca. El republicano dijo que no tenía constancia de que Rusia hubiera violado el compromiso y reiteró que Volodimir Zelenski y Vladimir Putin deben reunirse para terminar la guerra.

El dato: Ucrania afirmó que no ha llevado a cabo ningún ataque contra refinerías rusas y que está dispuesto a acordar un alto al fuego energético, pero sólo si Rusia lo respeta.

Sin embargo, el mandatario ucraniano denunció ataques rusos contra al menos cinco objetivos energéticos, entre ellos una central eléctrica en Járkov, una instalación de producción de gas y una gasolinera civil. Los bombardeos nocturnos dejaron al menos tres muertos en esa ciudad y nuevos ataques contra edificios residenciales causaron 22 heridos, según autoridades municipales. El domingo, otras tres personas murieron en Ivano-Frankivsk, al oeste del país.

TE RECOMENDAMOS: Investigan causas del incidente Muere hombre en Six Flags Georgia

La ofensiva contra la red eléctrica también provocó cortes de luz de varias horas en Kiev, afectó los sistemas de agua y alcantarillado y detuvo en dos ocasiones los trenes subterráneos de la capital.

EL Rechazo. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, evitó confirmar la tregua y señaló que “los contactos continúan”. También rechazó la propuesta de Volodimir Zelenski de suspender los combates durante 60 días para celebrar elecciones.

Dmitri Peskov afirmó que el líder ruso podría ordenar que no hubiera ataques durante la jornada electoral, pero insistió en que su país no quiere un alto al fuego temporal. En tanto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Kiev de buscar tiempo para recuperar fuerzas y recibir más armas de sus aliados europeos.

6 Objetivos energéticos atacó Rusia ayer

A su vez, Donald Trump volvió a cuestionar la disposición de Volodimir Zelenski para negociar y afirmó que Vladimir Putin parece más interesado en alcanzar un acuerdo.

En respuesta a la ofensiva de Moscú, la Unión Europea incorporó mil 569 nombres de personas y empresas a su lista de sanciones. El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió mantener las restricciones y afirmó que Rusia sólo negociará seriamente bajo presión.

La polémica. El magnate también defendió el acuerdo para que Rusia suministre más de 2.25 millones de barriles de diésel a los mercados de su país y al mundo. Su administración levantó temporalmente las sanciones al combustible ruso con el argumento de reducir los precios de la energía, que aumentaron tras el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El ucraniano, por su parte, señaló que el bloqueo del estrecho de Ormuz es un factor determinante en el encarecimiento del combustible. Legisladores republicanos y demócratas pidieron a Donald Trump cancelar el acuerdo, al advertir que contraviene una ley de 2022 que impide importaciones energéticas rusas mientras continúe la guerra.

Asimismo, los enviados de EU, Steve Witkoff y Jared Kushner, explicaron que el suministro de diésel busca atraer a Moscú de nuevo a las negociaciones.