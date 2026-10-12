Incidente en montaña rusa de Six Flags deja una persona muerta y varias heridas en Georgia

Una montaña rusa en Six Flags Over Georgia, el 12 de octubre de 2026, en Georgia, Estados Unidos.

Una persona murió y varias resultaron heridas este lunes durante un incidente relacionado con una montaña rusa de Six Flags en Georgia, Estados Unidos.

Las autoridades no confirmaron cómo falleció la persona ni qué causó las lesiones de los demás en el parque Six Flags Over Georgia, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta. Detectives investigarán las circunstancias del suceso, informó el Departamento de Policía del condado de Cobb.

Un portavoz de Six Flags declaró que tanto el parque como las autoridades locales respondieron de inmediato y que están colaborando plenamente con las autoridades durante la investigación.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy con un visitante en nuestro parque”, afirmó el portavoz.

Ni las autoridades ni Six Flags identificaron la montaña rusa específica. Sin embargo, cadenas de televisión locales mostraron imágenes de pasajeros siendo evacuados de la montaña rusa Goliath. Esta atracción, inaugurada en 2006, alcanza velocidades de hasta 113 kilómetros por hora y una altura de 61 metros, según el sitio web del parque.

Durante un recorrido de unos tres minutos y medio, los pasajeros “atraviesan curvas cerradas y se elevan sobre colinas colosales”, indica Six Flags.

Suman 7 personas fallecidas en parque de Georgia

Con esta, serían al menos 7 personas fallecidas en el parque de Georgia, entre ellas una registrada en 2006, cuando un hombre sufrió un probable infarto mientras viajaba en la Goliath, según el bufete de abogados Doan Law Firm, especializado en accidentes en parques de atracciones.

En septiembre, Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunció la retirada de su famosa montaña rusa X2 en medio de demandas que alegaban lesiones cerebrales graves causadas por la atracción.

Six Flags llegó recientemente a un acuerdo en una demanda por homicidio culposo presentada por la familia de un joven de 22 años que falleció tras subir a la montaña rusa en 2022, y la semana pasada se presentaron otras tres demandas por lesiones cerebrales traumáticas.

En 2025, un hombre de 32 años murió tras subir a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe, en Florida. Falleció a causa de lesiones por impacto contundente y su muerte fue declarada accidental.

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cehr