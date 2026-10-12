Huracán Isaías causa destrozos en Florida y Albama | VIDEOS

El huracán Isaías llegó a la tierra de las costas de Florida con la fuerza de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, provocando de más de 500 mil personas se quedaran sin electricidad en Florida, Alabama y Georgia.

Durante su paso, el huracán Isaías dejó fuertes destrozos en Florida y Alabama, y los internautas compartieron videos en los que se puede ver y escuchar la fuerza con la que el agua de este se desplazaba.

Las palmeras de florida se doblaban por completo con el huracán Isaías, y en un video que fue tomado en las costas incluso se pueden ver los destellos de luz provenientes de un poste eléctrico.

🌀🇺🇸Watch: #Hurricane #Isaias made landfall near Pensacola, bringing extreme winds that caused power lines to arc and explode as the storm hit #Florida 's Gulf Coast pic.twitter.com/qLQlR1Bzbl — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 10, 2026

El paso del huracán Isaías dejó imágenes que parecen salidas de una película, pues el paso del agua y los fuertes vientos provocaban que incluso las señales de las vialidades dieran vueltas hasta desprenderse.

#Internacionales | 🌪️🌊 El huracán Isaías golpea la costa de Estados Unidos con ráfagas de hasta 161 km/h, derribando señales de tránsito y causando inundaciones por la marejada ciclónica. pic.twitter.com/MslHVKrPVW — Porttada (@porttada) October 10, 2026

Una de las zonas más afectadas por Isaías fue Milton, Florida, en donde incluso una de las escuelas públicas quedó destrozada. Hasta el momento se tiene conocimiento de dos lamentables fallecimientos en Florida y dos en Alabama.

#Internacional🌪️| 🇺🇸🌀 ¡Devastación en Florida! Imágenes aéreas muestran los daños que dejó el huracán Isaías en Panhandle, donde un complejo de apartamentos perdió parte de su techo y se reporta destrucción generalizada.

📹 @WeatherNation #MBNoticias pic.twitter.com/uIzq1Pjxid — MB NOTICIAS (@MBNOTICIAS0) October 12, 2026

Debido a los destrozos provocados por el huracán Isaías, el Departamento de Servicios Financieros de Florida abrió dos Centros de Asistencia de Seguros, ubicados en Pensacola y Destin para que las personas puedan obtener ayuda.

As recovery efforts continue following Hurricane Isaias, we’re here to support affected Florida communities. Our Insurance Assistance Hubs in Destin and Pensacola are NOW OPEN and ready to assist Floridians with insurance questions and help them navigate the claims process.



Stop… pic.twitter.com/bz7y5tBtYM — FL DFS (@FLDFS) October 12, 2026

Adicionalmente, la División de Gestión de Emergencias de Florida se encuentra distribuyendo agua, comida no perecedera, generadores de energía eléctrica y galones de combustible a las personas que resultaron afectadas por el huracán Isaías.

Through our partnership with @FLGuard, @FLSERT is providing essential disaster aid to Floridians impacted by Hurricane #Isaias.



As of 10/12, the state has distributed:

🥤 55.6K+ boxed waters

🥫 20.5K+ shelf-stable meals

⚡️ 1.4K+ generators

⛽️ 123.7K+ gallons of fuels



Find more… pic.twitter.com/WkSWR5G5pv — FL Division of Emergency Management (@FLSERT) October 12, 2026

Actualización del huracán Isaías

Después de llegar a tierra como categoría 2 y golpear la costa del Golfo, el huracán Isaías se degradó a ciclón postropical, y continúa desplazandose hacia Tennessee con vientos máximos sostenidos de 35 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó este lunes que las fuertes lluvias provocadas por el ciclón postropical Isaías impactarán partes de los Apalaches centrales y el Atlántico medio.

🌀 El huracán Isaías azota Estados Unidos: inundaciones, daños y miles de hogares sin luz en Alabama y Florida



Video: Virales de X pic.twitter.com/xXlf7hxPgS — Noticiasdel6.com (@noticiasdel6) October 10, 2026

Además de las inundaciones fluviales en el oeste de Carolina del Norte, también se esperan posibles inundaciones repentinas y urbanas localizadas, mientras que el oleaje de Isaías continuará afectando gran parte de las costas del Golfo y del sureste del Atlántico este lunes.

Adicionalmente apuntaron que el oleaje podría provocar condiciones de resaca y corrientes de resaca peligrosas para las personas; además, también podría producir un par de tornados en la región de Piedmont y la llanura costera de Virginia y Carolina del Norte.

11 AM EDT Sun Oct 11 (Advisory 20) Key Messages for Post-Tropical Cyclone #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/MkNSHrxqOF — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 11, 2026

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