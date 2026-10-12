Simón y Rachel dejan 2 muertos y 10 desaparecidos en Guerrero y BC

Autoridades de Protección Civil y de Fuerzas Armadas en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.

El paso del huracán Simón y la tormenta tropical Rachel por territorio mexicano cobró la vida de dos personas, una de ellas una menor de edad, mientras que otras diez permanecen desaparecidas.

Las mayores afectaciones hasta ahora se identificaron en el municipio de Ensenada, Baja California, a causa de Rachel donde ocho personas permanecen sin ser localizadas y una menor ya fue encontrada sin vida; los otros dos reportes de desaparición corresponden a San Felipe.

En este último se realizan labores de rescate de habitantes de una comunidad que vive en lo alto de un cerro, cerca al cauce del río Pípila, a donde ya se dirigen helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a que no es posible acceder de manera terrestre, detalló la gobernadora Marina del Pilar.

“Se harán los rescates de una comunidad que se encuentra en lo alto de este cerro y se harán todos los recorridos de vigilancia para el rescate de estas personas y el cauce de de este río en donde no se puede acceder por de forma terrestre y por eso es la importancia del apoyo que nos está brindando la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa con eh los helicópteros”, dijo.

Marina del Pilar, gobernadora de BC. ı Foto: Captura de pantalla.

Para atender a la población se desplegaron a 14 mil efectivos y se habilitaron seis refugios en donde se ha recibido a 56 personas para brindarles alojamiento seguro, alimento y atención médica.

Afirmó que el Comité Estatal de Emergencia se mantendrá activo y se instalarán centros de acopio para auxiliar a la población.

Otra de las personas fallecidas fue causada por el huracán en Guerrero, donde una persona de 71 años murió al colapsar una barda en el municipio de Chilpancingo, expuso la gobernadora Evelyn Salgado.

En el balance de los daños, expuso afectaciones a locales comerciales, vehículos, viviendas, particularmente en Acapulco, Chilpancingo y la región de Costa Grande y Montaña, donde se activó el Plan DN-III y se realizan labores de auxilio, limpieza, desazolve, reapertura de vialidades, entrega de alimentos.

Otros daños fueron derrumbes, árboles caídos, afectaciones a 16 postes de la CFE que ya fueron atendidos; la caída de siete bardas, dos socavones.

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FGR