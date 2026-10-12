Meteorológico prevé que Simón impacte en Mazatlán el jueves como huracán categoría 1

Tras un cambio en su trayectoria a su paso por el Pacífico Mexicano, ahora se espera que el huracán Simón impacte en Mazatlán, Sinaloa, este jueves y ya como categoría 1, por lo que las autoridades federales trasladarán la asistencia hacia aquel punto para auxiliar a la población, mientras se mantienen activas las alertas en las costas de los estados de Jalisco y Colima.

Por ahora, este ciclón avanza como categoría 3, muy cerca de Jalisco, y se espera que en el transcurso de este lunes se degrade a categoría 2, provocando afectaciones a Islas Marías, y para el martes se debilitará a la categoría 1, fuerza con la que se prevé que llegue a Mazatlán durante la medianoche, expuso Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.

“Es decir, que los efectos desde que vaya en este momento alrededor del día miércoles van a comenzar a acercarse y van a afectar directamente sobre Mazatlán. Un huracán ya de menor intensidad que lo que tuvimos aquí en el Pacífico cerca de Jalisco, sin embargo, no deja de ser un huracán con rachas de viento de 160 kilómetros por hora”, dijo.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Advirtió que a pesar de su avance hacia el norte del país, se mantienen activas las alertas por las intensas lluvias y un oleaje “peligroso y destructivo” para las costas de Jalisco, Nayarit y, desde luego, Sinaloa, para la mitad de esta semana.

“Van a ir incrementando las lluvias, de manera que el el periodo más lluvioso que estamos esperando es el miércoles justo en el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, así que se están pronosticando lluvias que van a ser todavía intensas de 75 a 150 mm en esta región y hay que tomar muchas precauciones”, dijo.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció que ahora se trasladarán a Mazatlán, donde ya se ha activado el Plan DN-III y el Plan Marina como se hizo en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

“Seguimos trabajando con la población y nos trasladamos hacia el norte de de Sinaloa para poder eh apoyar al estado con las acciones preventivas que ya están realizando desde este momento Marina, Sedena y el Gobierno del Estado de Nayarit y de Sinaloa”, confirmó.

Se reportó que el servicio eléctrico ya fue restablecido al cien por ciento por parte de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes atendió los deslaves y caídas de material pétreo.

Lluvias en Acapulco rompen récord

En el recuento del impacto del huracán, Vázquez Romaña que las copiosas lluvias rompiéron un récord para Acapulco, donde en 24 horas cayeron 391 mm; además, en Colima cayeron 500 mm y en Manzanillo, 155 mm.

Destacó que México enfrenta una particularidad climática, ya que los huracanes no sólo se enfrentan de lado del Pacífico, sino también del Golfo y el Caribe.

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FGR