Incendio destruye Mercado de los Niños Rojos, uno de los más antiguos de París, Francia | VIDEO

VIDEOS del incendio en el mercado de los Niños Rojos de París, Francia, muestra devastación en histórico recinto.

Un devastador incendio destruyó casi en su totalidad el Mercado de los Niños Rojos (Marché des Enfants Rouges) de París, considerado el más antiguo de la capital de Francia y uno de los más representativos de la ciudad.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, los servicios de emergencia de París fueron alertados por un incendio en el mercado en el barrio de Marais, en el distrito 3 de la capital francesa, durante la madrugada del lunes, alrededor de las 04:15 horas (local).

Bomberos y equipos de emergencia acudieron a mercado, pero llamas ya habían cubierto la mayoría. ı Foto: Reuters

Al llegar los bomberos encontraron que las llamas ya se habían expandido por todo el mercado cubierto. Al lugar acudieron más de 150 bomberos y 50 vehículos de emergencia, según el teniente coronel Pierre de Bouvier, del servicio de bomberos de París.

De esta forma, para la mañana del lunes, el fuego había quedado bajo control. Sin embargo, en el mercado seguían los equipos de emergencia trabajando para asegurar la zona y evitar nuevos focos de incendio.

Asimismo, por estos hechos no se reportaron víctimas civiles, aunque un bombero recibió atención médica en el lugar por heridas leves.

🇫🇷🚒 Un incendie spectaculaire a détruit, sans faire de victime, le marché historique des Enfants rouges, situé dans le Marais à Paris. 17 commerces sont partis en fumée, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale ⤵️ pic.twitter.com/fSk7Mum5YE — Agence France-Presse (@afpfr) October 12, 2026

“Hay mucha tristeza” por pérdida de histórico mercado, dice alcalde

Se estima que el fuego consumió aproximadamente mil metros cuadrados del mercado y provocó el derrumbe de al menos dos tercios de la estructura metálica.

A propósito, el alcalde del centro de París, Ariel Weil, lamentó que el mercado de los Niños Rojos “quedó completamente destruido, no queda nada”, expresó según declaraciones recogidas por The Guardian.

Incendio provocó colapso de al menos dos tercios de las estructuras metálicas. ı Foto: Reuters

No obstante, celebró que los bomberos y equipos de emergencia lograron “evitar lo peor”, es decir, que el fuego se propagara a edificios circundantes.

“Se evitó lo peor. [...] Pero hay mucha emoción, mucha tristeza”, abundó el representante de la autoridad parisina.

¿Qué es el Mercado de los Niños Rojos y por qué lamentan su destrucción en un incendio?

El Mercado cubierto de los Niños Rojos (Marché des Enfants Rouges, en el original en francés) es un recinto histórico de París que, si bien fue fundado en el siglo XVII, es reconocido en tiempos actuales por ser uno de los mercados gastronómicos más famosos de la capital francesa.

🚨 TRAGIC LOSS OF HERITAGE

A historic 400-year-old market in Paris, the Enfans Rouges, was gutted by a massive fire early this morning. 🇫🇷🏛️ & now in ashes.

The 17th-century landmark in the 3rd arrondissement was completely devastated. No casualties reported.

🙏

Asianet News pic.twitter.com/TIs6Wu27lG — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) October 12, 2026

El Marché des Enfants Rouges fue fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, por lo que tenía más de cuatro siglos de historia. Su nombre procede de un antiguo orfanato cercano, el Hospice des Enfants Rouges, donde los infantes vestían uniformes rojos.

Fue declarado monumento histórico en 1982, si bien durante esta misma década estuvo a punto de ser demolido debido a un proyecto de remodelación urbana impulsado por el Ayuntamiento de París de ese momento, el cual contemplaba sustituir el recinto por un estacionamiento subterráneo, una guardería y un centro comunitario.

Mercado de los Niños Rojos fue fundado en el Siglo XVII y era uno de los más emblemáticos del centro de París. ı Foto: Reuters

No obstante, vecinos, asociaciones locales, intelectuales, escritores y artistas lograron detener la demolición a través de movilizaciones y millones de firmas.

De esta forma, a finales de los 90, París aceptó realizar una renovación de seis años, con una inversión de 13 millones de francos franceses. La intervención restauró la estructura histórica de madera y hierro, así como el techo de vidrio y, en el año 2000, el mercado reabrió como un espacio gastronómico.

La guía turística Time Out lo describía como “el mercado más atractivo de París” (the coolest market in Paris).

Con información de The Guardian.

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