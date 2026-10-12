Incendio destruye Mercado de los Niños Rojos, uno de los más antiguos de París, Francia | VIDEO

Un devastador incendio destruyó casi en su totalidad el Mercado de los Niños Rojos (Marché des Enfants Rouges) de París, considerado el más antiguo de la capital de Francia y uno de los más representativos de la ciudad.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, los servicios de emergencia de París fueron alertados por un incendio en el mercado en el barrio de Marais, en el distrito 3 de la capital francesa, durante la madrugada del lunes, alrededor de las 04:15 horas (local).
Al llegar los bomberos encontraron que las llamas ya se habían expandido por todo el mercado cubierto. Al lugar acudieron más de 150 bomberos y 50 vehículos de emergencia, según el teniente coronel Pierre de Bouvier, del servicio de bomberos de París.
De esta forma, para la mañana del lunes, el fuego había quedado bajo control. Sin embargo, en el mercado seguían los equipos de emergencia trabajando para asegurar la zona y evitar nuevos focos de incendio.
Asimismo, por estos hechos no se reportaron víctimas civiles, aunque un bombero recibió atención médica en el lugar por heridas leves.
“Hay mucha tristeza” por pérdida de histórico mercado, dice alcalde
Se estima que el fuego consumió aproximadamente mil metros cuadrados del mercado y provocó el derrumbe de al menos dos tercios de la estructura metálica.
A propósito, el alcalde del centro de París, Ariel Weil, lamentó que el mercado de los Niños Rojos “quedó completamente destruido, no queda nada”, expresó según declaraciones recogidas por The Guardian.
No obstante, celebró que los bomberos y equipos de emergencia lograron “evitar lo peor”, es decir, que el fuego se propagara a edificios circundantes.
“Se evitó lo peor. [...] Pero hay mucha emoción, mucha tristeza”, abundó el representante de la autoridad parisina.
¿Qué es el Mercado de los Niños Rojos y por qué lamentan su destrucción en un incendio?
El Mercado cubierto de los Niños Rojos (Marché des Enfants Rouges, en el original en francés) es un recinto histórico de París que, si bien fue fundado en el siglo XVII, es reconocido en tiempos actuales por ser uno de los mercados gastronómicos más famosos de la capital francesa.
El Marché des Enfants Rouges fue fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, por lo que tenía más de cuatro siglos de historia. Su nombre procede de un antiguo orfanato cercano, el Hospice des Enfants Rouges, donde los infantes vestían uniformes rojos.
Fue declarado monumento histórico en 1982, si bien durante esta misma década estuvo a punto de ser demolido debido a un proyecto de remodelación urbana impulsado por el Ayuntamiento de París de ese momento, el cual contemplaba sustituir el recinto por un estacionamiento subterráneo, una guardería y un centro comunitario.
No obstante, vecinos, asociaciones locales, intelectuales, escritores y artistas lograron detener la demolición a través de movilizaciones y millones de firmas.
De esta forma, a finales de los 90, París aceptó realizar una renovación de seis años, con una inversión de 13 millones de francos franceses. La intervención restauró la estructura histórica de madera y hierro, así como el techo de vidrio y, en el año 2000, el mercado reabrió como un espacio gastronómico.
La guía turística Time Out lo describía como “el mercado más atractivo de París” (the coolest market in Paris).
Con información de The Guardian.
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