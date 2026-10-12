Inundación en Nepal arrasa poblados y VIDEOS se vuelven virales

VIDEOS de inundaciones en Nepal muestran catástrofe que dejó desaparecidos y varados.

Una nueva inundación en Nepal dejó al menos cinco personas desaparecidas y más de 100 excursionistas extranjeros varados, en una catástrofe cuyos videos han circulado y causado conmoción en redes sociales.

De acuerdo con agencias internacionales, este fin de semana se registró una crecida del río Buhdi Gandaki que, a su vez, provocó fuertes inundaciones, especialmente en el distrito de Gorkha, situado a unos 100 kilómetros al oeste de Katmandú, capital de Nepal.

Así quedaron los caminos en el distrito nepalí de Gorkha tras inundación. ı Foto: Reuters

En imágenes difundidas por agencias internacionales y medios digitales, se aprecia cómo el desbordamiento del río arrastró lodo negro y escombros por distintos caminos de Gorkha. A su paso destruyó viviendas y dañó infraestructura, incluidas tres centrales hidroeléctricas.

Las localidades de Lokpa y Chumlig, en Gorkha, figuran entre las zonas más afectadas.

Por estos hechos no se han registrado fallecimientos, pero sí se informó que cinco habitantes de la zona permanecen desaparecidos: dos mujeres y tres hombres. Además, se tuvo conocimiento del mencionado centenar de excursionistas varados.

🚨🌊 Catastrophic flooding in Nepal yet again.



A flash flood on the Budhi Gandaki early this morning swept away about 35 to 40 homes in Gorkha, and a local official says around 150 more were flooded downstream at Arughat. Six bridges are gone, 10 people are missing, and army… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 11, 2026

La principal dificultad para el regreso de los excursionistas era la destrucción de partes de los senderos a causa de la inundación. La zona afectada incluye una popular ruta de senderismo vinculada al Proyecto del Área de Conservación de Manaslu.

¿Qué ocasionó las inundaciones en Nepal?

De acuerdo con los informes preliminares de autoridades nepalíes, la inundación de este fin de semana pudo haber sido provocada por un deslizamiento de tierra en el distrito de Gorkha.

TERRIBLE INUNDACIÓN OTRA VEZ EN NEPAL

🇳🇵 🌊

Devastadora inundación repentina arrasa con el Bazar Salleri (Mercado), causando graves daños en el Bazar Jagat en las márgenes del río Budhi Gandaki, distrito de Gorkha, en Nepal.



Créditos 🎥 Video proporcionado por Umesh.

Vía… pic.twitter.com/9viuY00FLA — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 11, 2026

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) señala que el deslizamiento de tierra pudo haber bloqueado el cauce del río, lo cual, a su vez, habría provocado una acumulación temporal de agua.

Esta acumulación habría colapsado las barreras fluviales y habría derivado en la inundación.

Sin embargo, esta explicación se presentó como una hipótesis preliminar y no se ha confirmado definitivamente que esta haya sido la causa.

Así quedaron los caminos en el distrito nepalí de Gorkha tras inundación. ı Foto: Reuters

Inundación revive preocupación tras catástrofe de agosto

El 26 de agosto de este año, una inundación en la frontera entre Nepal y China provocó una catástrofe con un elevado número de víctimas.

De acuerdo con lo reportado en ese momento, más de mil 500 personas perdieron la vida y otras seis mil 150 resultaron desaparecidas.

Inundación de agosto en Nepal dejó más de mil 500 muertos. ı Foto: Reuters

En tanto, autoridades chinas reportaron 43 muertos y más de 500 desaparecidos en su territorio, mientras que India confirmó el hallazgo de al menos tres cuerpos que habrían sido arrastrados por las aguas.

Con información de Reuters y Europa Press.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am