Inundación en Nepal arrasa poblados y VIDEOS se vuelven virales

Una nueva inundación en Nepal dejó al menos cinco personas desaparecidas y más de 100 excursionistas extranjeros varados, en una catástrofe cuyos videos han circulado y causado conmoción en redes sociales.
De acuerdo con agencias internacionales, este fin de semana se registró una crecida del río Buhdi Gandaki que, a su vez, provocó fuertes inundaciones, especialmente en el distrito de Gorkha, situado a unos 100 kilómetros al oeste de Katmandú, capital de Nepal.
En imágenes difundidas por agencias internacionales y medios digitales, se aprecia cómo el desbordamiento del río arrastró lodo negro y escombros por distintos caminos de Gorkha. A su paso destruyó viviendas y dañó infraestructura, incluidas tres centrales hidroeléctricas.
Las localidades de Lokpa y Chumlig, en Gorkha, figuran entre las zonas más afectadas.
Por estos hechos no se han registrado fallecimientos, pero sí se informó que cinco habitantes de la zona permanecen desaparecidos: dos mujeres y tres hombres. Además, se tuvo conocimiento del mencionado centenar de excursionistas varados.
La principal dificultad para el regreso de los excursionistas era la destrucción de partes de los senderos a causa de la inundación. La zona afectada incluye una popular ruta de senderismo vinculada al Proyecto del Área de Conservación de Manaslu.
¿Qué ocasionó las inundaciones en Nepal?
De acuerdo con los informes preliminares de autoridades nepalíes, la inundación de este fin de semana pudo haber sido provocada por un deslizamiento de tierra en el distrito de Gorkha.
El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) señala que el deslizamiento de tierra pudo haber bloqueado el cauce del río, lo cual, a su vez, habría provocado una acumulación temporal de agua.
Esta acumulación habría colapsado las barreras fluviales y habría derivado en la inundación.
Sin embargo, esta explicación se presentó como una hipótesis preliminar y no se ha confirmado definitivamente que esta haya sido la causa.
Inundación revive preocupación tras catástrofe de agosto
El 26 de agosto de este año, una inundación en la frontera entre Nepal y China provocó una catástrofe con un elevado número de víctimas.
De acuerdo con lo reportado en ese momento, más de mil 500 personas perdieron la vida y otras seis mil 150 resultaron desaparecidas.
En tanto, autoridades chinas reportaron 43 muertos y más de 500 desaparecidos en su territorio, mientras que India confirmó el hallazgo de al menos tres cuerpos que habrían sido arrastrados por las aguas.
Con información de Reuters y Europa Press.
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