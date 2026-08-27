Suman 359 muertos por avalancha en Nepal

La Policía dijo este jueves que el número de muertos por las inundaciones repentinas que afectaron a comunidades a lo largo de la frontera entre Nepal y el Tíbet un día antes ha aumentado a 359.

Abi Narayan Kafle, portavoz central de la Policía de Nepal, dijo a The Associated Press (AP) que 359 personas habían muerto en las inundaciones hasta el jueves.

Los equipos de rescate buscaban a cientos de personas tras el desastre, que ha dejado más de mil 300 desaparecidos, incluidos decenas de extranjeros y peregrinos.

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Cientos de otras personas han sido desplazadas en toda la región del Himalaya.

Nirajan Paudyal, un periodista con sede en la capital de Nepal, Katmandú, se preocupaba por sus padres y otros familiares que viven en el pequeño pueblo de Soley, en el distrito.

“No hay actualizaciones hasta ahora. Temo que no haya ninguna actualización”, dijo Paudyal.

Se desplegaron helicópteros para el rescate porque las carreteras estaban dañadas.

Los funcionarios nepalíes dijeron que se destruyeron docenas de puentes y se dañaron casi 40 kilómetros de carreteras, lo que complicó los esfuerzos de búsqueda.

El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas de las zonas afectadas por las inundaciones mediante operaciones con helicópteros, dijo el portavoz del ejército, el General de brigada Raja Ram Basnet.

Los equipos del ejército también evacuaron a personas atrapadas en instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico de Trishuli, añadió.

Docenas de heridos han sido trasladados a Katmandú para recibir atención médica avanzada.

Los rescatistas encontraron cuerpos a cientos de kilómetros aguas abajo de las zonas más afectadas del distrito de Chitwan.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, dijeron que una avalancha de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

En un comunicado por correo electrónico, dijeron que los niveles de agua en un punto del Río Trishuli subieron hasta 9 metros en media hora.

El desastre en Nepal y el Tíbet no es un caso aislado.

El sistema de hielo del Himalaya, cada vez más inestable, amenaza a comunidades, infraestructuras y suministros de agua en una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

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FGR