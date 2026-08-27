Pausan todas las citas de visas de inmigrantes

Las visas B1 se suelen expedir para viajes de negocios, mientras que las visas B2 se suelen expedir para turismo, visitas familiares o atención médica.

Estados Unidos suspendió ayer de forma temporal las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, debido a una capacitación de su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó el Departamento de Estado.

Un portavoz explicó que las citas serán ajustadas durante la formación y no precisó cuándo se reanudarán. Las embajadas y consulados comunicarán cualquier cambio a los solicitantes.

La suspensión ya afecta a solicitantes de distintos países. Algunos recibieron correos sobre la reprogramación de entrevistas y una nueva fecha posterior. Según The Washington Post, las citas fueron canceladas desde el lunes y hasta el final de agosto.

El Dato: El subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, criticó a personas que intentan usar visas de turista y negocios para ingresar al país y luego solicitar asilo.

El Departamento de Estado señaló que la capacitación comenzó a principios de este mes en toda su red diplomática. El objetivo es preparar a los funcionarios para determinar si una persona podría depender de beneficios públicos de Estados Unidos y representar una carga para las arcas públicas.

La pausa ocurre en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante su segundo mandato. Su gobierno ha promovido deportaciones, revocado visas y permisos de residencia y rechazado solicitudes por distintos motivos, entre ellos opiniones políticas y participación en protestas propalestinas relacionadas con la guerra en Gaza.

200 visas de turismo y negocios serán revocadas

El gobierno anunció el lunes que revocará visas B-1 y B-2, destinadas a negocios y turismo, a miles de personas que las utilizaron para entrar legalmente a Estados Unidos y después solicitar asilo. La Casa Blanca también busca elevar los requisitos para las visas H-1B y exigir a los empleadores pagos superiores a 100 mil dólares al año para su renovación. Además, estableció nuevas tarifas para ciertos permisos laborales.

La pausa se produce después de un revés judicial. Un juez federal anuló el viernes una política que suspendía la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. El magistrado consideró que esa medida excedía las facultades legales del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El gobierno defendió esa política con el argumento de evitar que personas recurrieran a subsidios públicos, criterio que forma parte de la capacitación actual.

En tanto, organizaciones de derechos humanos consideran la ofensiva discriminatoria y contraria a la libertad de expresión y al debido proceso. También advierten sobre inseguridad para minorías étnicas y posibles prácticas de perfilamiento racial.

Mientras que el Financial Times informó anteriormente sobre la suspensión de las citas para visas, indicando que los solicitantes de visas de inmigrante con entrevistas programadas en embajadas y consulados de Estados Unidos recibieron correos electrónicos informándoles que sus citas se estaban reprogramando y que recibirían un aviso posterior con una nueva fecha.

El magnate llegó a la campaña presidencial de 2024 con la promesa de frenar la inmigración ilegal, pero su gobierno también complicó la inmigración legal con cambios en los requisitos, cancelaciones de citas y mayores costos para algunos solicitantes.