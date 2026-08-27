Irán pide revisar daños por sanciones

Aves en la playa, con embarcaciones en Ormuz cerca de Bandar Abbas, ayer.

TEHERÁN SOLICITÓ ayer a Naciones Unidas investigar las consecuencias humanitarias de las medidas impuestas por Estados Unidos y evaluar su impacto en los derechos humanos. El canciller Abbas Araghchi hizo la petición en una carta dirigida a António Guterres, al Consejo de Seguridad y a los Estados miembros.

Teherán pidió revisar los efectos sobre alimentos, medicinas, atención médica, energía, transporte, ayuda humanitaria y otros productos básicos. También reclamó condenar las restricciones unilaterales y las sanciones secundarias de Washington. La solicitud ocurrió tras una nueva campaña estadounidense contra sectores como aviación, transporte marítimo, tecnología, oro y activos digitales. Abbas Araghchi sostuvo que estas acciones afectan a la población.

Por su parte, el viceministro iraní, Kazem Qaribabadi, negó que el estrecho de Ormuz haya sido desminado, como afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que su reapertura dependerá del fin de la guerra y del levantamiento del bloqueo a puertos y embarcaciones iraníes.

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El magnate afirmó que no tiene prisa por retomar las negociaciones y que mantiene ventaja sobre Teherán. También dijo que no cree muerto al líder supremo Mojtaba Jamenei, aunque mencionó que resultó gravemente herido.