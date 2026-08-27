Meta fija límites para jóvenes y pagará 18 mmdd

El proceso legal también incluyó acusaciones de 29 estados por la recopilación de datos personales de menores sin autorización de sus padres.

La compañía tecnológica Meta Platforms acordó pagar hasta 18 mil millones de dólares durante la próxima década y establecer nuevas restricciones para el uso de Facebook e Instagram para adolescentes, como parte de acuerdos con casi todos los estados de Estados Unidos.

Los convenios anunciados ayer ponen fin a un juicio federal en el que se acusó a la empresa de diseñar sus plataformas para generar adicción entre los menores y de engañar al público sobre la seguridad de sus productos.

Meta limitará a dos horas diarias el uso de Facebook e Instagram por parte de adolescentes y bloqueará el acceso entre la medianoche y las 6:00 horas, salvo que exista consentimiento de los padres. También desactivará la mayoría de las notificaciones durante el horario escolar, de 8:00 a 15:00 horas, y reforzará las medidas para impedir el acceso a contenido restringido por edad.

TE RECOMENDAMOS: EU no ha mencionado hasta cuándo Pausan todas las citas de visas de inmigrantes

567 mdd pagará Meta a Nuevo México

Los límites podrían endurecerse si Snapchat, TikTok y YouTube adoptan medidas similares. Meta prevé pagar hasta 16 mil 700 millones de dólares a 47 estados, Washington D. C., Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. California podría recibir dos mil 200 millones y Nueva York mil 100 millones. Texas alcanzó un acuerdo separado por más de mil millones.

El convenio contempla 12 mil 700 millones de dólares garantizados y otros cinco mil millones sujetos a que Snap, TikTok y YouTube establezcan protecciones similares para menores. Meta también pagará 459 millones de dólares para resolver demandas estatales relacionadas con la privacidad por el caso Cambridge Analytica.

La compañía tecnológica negó cometer irregularidades y afirmó que garantizar una experiencia segura y productiva para adolescentes y niños es una prioridad. Tras conocerse el acuerdo, sus acciones subieron hasta 4.1 por ciento y cerraron con un avance cercano a 1.1 por ciento.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey habían planteado multas civiles de gran magnitud.