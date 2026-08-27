Brutal Riada arrasa entre Nepal y el Tíbet; buscan muertos en el lodo

Una riada de enormes dimensiones golpeó ayer el norte de Nepal, en especial el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, China. El desastre dejó hasta el momento al menos 165 personas muertas y unas mil 500 desaparecidas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de rescate en una zona montañosa con caminos y puentes destruidos.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 08:40 horas locales, cuando un desprendimiento de hielo y rocas, asociado a la parte baja de un glaciar, provocó una enorme masa de lodo, agua y sedimentos en el río Lhende, a unos 20 kilómetros al noreste del paso fronterizo de Rasuwagadhi, de acuerdo con la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.

La corriente alcanzó alrededor de las 09:15 horas el río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. El agua también llegó al territorio chino y arrasó construcciones, vehículos, puentes y otras instalaciones.

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El Dato: EU enviará un asesor de respuesta ante desastres y proporcionará 500 md en ayuda tras las inundaciones.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a personas intentando escapar antes de que la corriente de agua, rocas y lodo cubriera edificios y vehículos. Otros registros muestran pueblos afectados de manera repentina por crecimiento del río.

ZONAS INCOMUNICADAS. La Policía de Nepal informó durante la noche que recuperó más de 160 cadáveres en las áreas afectadas. A esa cifra se suman tres fallecidos reportados por las autoridades chinas en el condado tibetano de Gyirong.

77 Personas estaban en peregrinación cuando sucedió la riada

En Nepal permanecen sin contacto 384 turistas: 291 extranjeros, entre ellos dos españoles, y 93 nepalíes. También se busca a 44 integrantes del Ejército, 28 policías, 13 miembros de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores vinculados con distintos proyectos hidroeléctricos.

Fuentes del Ministerio de Turismo señalaron que más de 800 turistas estaban desaparecidos, con alrededor de 600 extranjeros. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo de Nepal, indicó que 177 eran ciudadanos de India que realizaban una peregrinación.

265 Personas están desaparecidas en China

Entre los extranjeros sin contacto también se reportaron 63 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 25 canadienses. Corea del Sur informó que ocho de sus ciudadanos que trabajaban en una central hidroeléctrica estaban desaparecidos.

La zona forma parte de una ruta utilizada por peregrinos que viajan hacia Kailash Manasarovar, en el Tíbet, un sitio visitado cada año por cientos de personas procedentes de India y otros lugares, sobre todo durante esta época.

EL TORRENTE de agua, ayer, y el rescate de personas. ı Foto: Reuters y Especial

Un sobreviviente, Keshav Prasad Baral, de 68 años, relató desde un pequeño hospital cómo intentó escapar con su esposa cuando el lodo llegó hasta su vivienda. “Fue un torrente enorme de lodo que venía directo hacia nosotros. A medida que se acercaba, subía cada vez más. Cuando lo vi entrar en nuestra casa, intenté agarrar la mano de mi esposa y llevarla a la terraza. Pero el lodo la arrastró”, dijo.

Prasad Baral explicó que varias horas después un helicóptero llegó para sacarlo de la zona. Su esposa continúa desaparecida bajo el lodo. Otro superviviente contó que logró salvarse al aferrarse a un árbol de mango mientras observaba cómo desaparecía la vivienda donde trabajaba. Las autoridades nepalíes ordenaron movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para trasladar a personas heridas y atrapadas. Hasta el último reporte de la autoridad de gestión de desastres, 93 personas habían sido rescatadas por tierra y 116, mediante helicópteros.

Sin embargo, las aeronaves no pudieron aterrizar en algunas áreas de Syapru Besi y Timure porque el río continuaba por encima de su cauce normal. La situación complicó la llegada de ayuda a Rasuwa, un distrito montañoso con una población cercana a los 50 mil habitantes.

En las localidades afectadas, casas, árboles y vehículos quedaron sepultados por el lodo. Las imágenes de televisión mostraron viviendas derrumbadas, automóviles arrastrados por el agua y un puente metálico llevado por la corriente.

El barro cubre casas y una carretera después de una inundación repentina en Trishuli, Nepal, ayer. ı Foto: Reuters

PROYECTOS DE ENERGÍA. La riada destruyó al menos 80 puentes: 35 destinados al tránsito vehicular y 45 puentes colgantes para peatones. También provocó daños graves en instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir.

La destrucción de infraestructura también dejó zonas sin electricidad, agua potable y comunicaciones. En Nuwakot y Dhading, residentes se concentraron afuera de un centro de entrenamiento del Ejército que sirve como base para los operativos de rescate con helicópteros, en busca de información sobre desaparecidos.

Del lado chino, la agencia oficial Xinhua informó que el deslizamiento afectó el puerto de Gyirong y cortó carreteras, comunicaciones y electricidad en la región de Shigatse, cerca de la frontera. Las autoridades reportaron tres muertos y 265 desaparecidos, aunque señalaron que el número de fallecidos aún se encontraba en proceso de verificación.

El gobierno de Nepal declaró zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas por la crecida del río Bhote Koshi. También ordenó atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes perdieron sus viviendas, así como ayuda económica para las familias de los fallecidos. Las autoridades dispusieron reabrir carreteras bloqueadas, restablecer el suministro de agua potable, electricidad y telecomunicaciones y destinar recursos a la reconstrucción de las instalaciones públicas dañadas.

¿Cómo ocurrió el desastre natural al norte del país?

| Redacción |

LAS AUTORIDADES de Nepal investigan qué provocó la enorme riada que golpeó el norte del país ayer. Los primeros indicios apuntan a un fuerte deslizamiento de hielo, rocas y sedimentos desde una zona glaciar, que desató una poderosa corriente en el río Lhende Khola, afluente del Bhote Koshi.

Inicialmente se consideró que la emergencia pudo originarse por la ruptura de un lago glaciar en el Tíbet o por un terremoto que bloqueó el cauce. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos revisó su reporte y concluyó que no hubo terremoto, sino un deslizamiento cuya fuerza equivalió a un movimiento de magnitud 5.2. El origen fue situado a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari.

UNA IMÁGEN de CCTV muestra a personas corriendo mientras un muro de lodo destruye edificios entre Nepal y China, ayer. ı Foto: Captura de video

UN GLACIAR HABRÍA COLAPSADO. Una enorme masa de hielo y rocas cayó al río Lhende Khola, que fluye desde China hacia Nepal por profundos desfiladeros. Las imágenes satelitales mostraron laderas cubiertas de escombros y sedimentos.

El Tip: Las operaciones terrestres de rescate en Nepal continuaronn durante la noche con 11 equipos. Numerosas personas fueron evacuadas por vía aérea este jueves.

El profesor de la Universidad de Sikkim, Vikram Gupta, señaló que parte del frente de un glaciar se habría desprendido y arrastrado rocas y sedimentos. Por su parte, el geocientífico Dan Shugar, de la Universidad de Calgary, observó que varios glaciares cubiertos de nieve un día antes quedaron prácticamente descubiertos.

Las imágenes sugieren que la parte inferior de un glaciar se desprendió a unos cinco mil 200 metros de altura y cayó mil 200 metros hasta el valle. Los científicos también estudiarán el posible papel del cambio climático. Las Naciones Unidas informaron que Nepal perdió cerca de un tercio de su hielo en poco más de 30 años y que el deshielo se aceleró 65 por ciento durante la última década.

17 mdd movilizó China para labores de rescate

ARRASTRÓ ROCAS. Mientras que en Rasuwa, un distrito montañoso con unos 50 mil habitantes, hay varios proyectos hidroeléctricos. La inundación ocurrió tras un deslizamiento situado unos 20 kilómetros al noreste de la frontera entre Nepal y China.

A su vez, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres indicó que la crecida arrastró agua, sedimentos y rocas por los ríos Bhote Koshi y Trishuli. En Galchhi, aguas abajo, el nivel del río habría aumentado hasta nueve metros en 30 minutos.

Mientras que los científicos consideran que se necesitarán semanas para determinar qué desencadenó la emergencia. Una hipótesis es que un deslizamiento de rocas coincidió con el desprendimiento del glaciar. La mezcla de hielo, roca y sedimentos saturados por los monzones habría formado la enorme pared de agua que avanzó por el valle.

La zona afectada por la catastrófica ola de inundación del miércoles podría registrar más lluvias hoy, con chubascos y tormentas eléctricas por la tarde.

Crecidas que arrasan en minutos

Por Redacción

LAS RIADAS son crecidas repentinas de agua que pueden ocurrir en poco tiempo y con una fuerza capaz de arrastrar sedimentos, rocas y todo lo que encuentren a su paso. La cuenca del Bhote Koshi, ubicada en la frontera entre Nepal y China, sufrió un aumento súbito en sus niveles de agua que provocó el desbordamiento del canal.

De acuerdo con el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), las autoridades aún investigan las causas del desastre. La principal hipótesis apunta a una avalancha de hielo y rocas originada en una zona de gran altitud.

Propiedades dañadas después de una inundación repentina en Trishuli, Nepal, ayer. ı Foto: Reuters

Las evaluaciones preliminares, basadas en videos e información de las zonas afectadas, indican que un gran volumen de hielo y escombros rocosos pudo entrar en el Lende Khola, Esto generó una crecida que arrastró agua, sedimentos y grandes rocas río abajo.

La velocidad y magnitud del aumento del agua fueron excepcionales. Según los informes citados por el ICIMOD, el nivel del río Trishuli, a la altura de Galchchi, subió hasta nueve metros en apenas 30 minutos. En Malekhu, el incremento fue de siete metros durante un periodo similar.

Otra posibilidad es que el fenómeno se haya originado por una represa natural. En este caso, una acumulación de agua causada por lluvias pudo contener el flujo durante un periodo y liberarlo de manera repentina, lo que habría elevado rápidamente el nivel de la cuenca.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que las riadas o crecidas repentinas están entre los desastres naturales más mortíferos del mundo y causan más de cinco mil muertes cada año.

Sobrevive a una avalancha

Por Redacción

BIBEK KUMAL,, trabajador nepalí de 24 años, sobrevivió a una inundación repentina que lo arrastró entre lodo, rocas y escombros mientras cavaba un pozo para un retrete afuera de una casa recién construida.

Bibek Kumal trabajaba el miércoles en Bidur, río abajo del distrito de Rasuwa, el más afectado por el desastre, cerca de la frontera de Nepal con el Tíbet chino. Mientras excavaba un pozo de un metro y medio de profundidad, escuchó un silbido. Sus cuatro compañeros, que estaban sobre el pozo, le gritaron que saliera.

Apenas logró escapar cuando sus compañeros ya habían huido. “Empecé a correr. Entonces, una pared de agua cayó con estruendo como si fuera un terremoto”, relató desde su cama en el Centro Nacional de Traumatología de Katmandú, donde permanece herido junto a su hermano Dinesh.

Rescatistas utilizan una excavadora para trasladar a una víctima en Nuwakot, ayer. ı Foto: AP

La corriente lo llevó río abajo entre lodo y restos de construcciones. Bibek Kumal consiguió aferrarse a un árbol de mango. “Por suerte quedé atrapado en un árbol de mango”, contó. “Si no hubiera habido un árbol de mango, me habría arrastrado la corriente y habría muerto”.

Otros tres heridos permanecían bajo atención médica junto a Bibek Kumal, mientras más afectados eran trasladados a la capital. Afuera del hospital, simpatizantes, amigos y curiosos se concentraron en el pequeño recinto del centro de traumatología.

Mientras permanecía sujeto al árbol, Bibek Kumal vio desaparecer la casa donde trabajaba. Más tarde, la policía lo encontró y lo puso a salvo. Sufrió heridas en la pierna derecha tras recibir primero el impacto del agua y después el de una piedra grande.

Se activa ayuda internacional

Por Redacción

LA UNIÓN Europea activó ayer el sistema satelital Copernicus para identificar y mapear las zonas afectadas por las inundaciones que golpearon el norte de Nepal, donde al menos 162personas murieron y más de 500 permanecen desaparecidas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su solidaridad con las familias afectadas y con los equipos de emergencia. “Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente las familias que han perdido seres queridos o que aún esperan noticias”, escribió en redes sociales. También afirmó que el bloque está “listo para movilizar más asistencia”.

La misión de la UE en Nepal pidió a la población de las zonas afectadas, en especial de los distritos de Rasuwa y Nuwakot, seguir las indicaciones de las autoridades locales y las recomendaciones oficiales de seguridad ante la evolución de la emergencia. El llamado fue respaldado por las embajadas en Nepal de Australia, Finlandia, Francia, Noruega, Suiza y Reino Unido, en un comunicado conjunto.

India también ofreció ayuda. El primer ministro, Narendra Modi, expresó su solidaridad a su homólogo nepalí y aseguró que sus equipos coordinan de cerca las labores de rescate y asistencia. Diez toneladas de ayuda india ya fueron enviadas a Nepal.

Mientras que desde Reino Unido, el ministro de Exteriores, Ed Miliband, dijo estar “profundamente preocupado” por la tragedia. En tanto, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, también expresó su solidaridad, al igual que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó que las imágenes “causan asombro y nos conmueven a todos”.