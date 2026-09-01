Rescatan a miles en Nepal, búsqueda sigue

Las autoridades de Nepal han rescatado a 11 mil 379 personas tras la devastadora riada que golpeó la frontera con China, mientras los equipos de emergencia buscan sobrevivientes entre el lodo y en túneles de centrales hidroeléctricas sepultados por las inundaciones.

El desastre, ocurrido el miércoles pasado, dejó al menos 939 muertos en Nepal y tres mil 925 personas desaparecidas, entre ellas 592 extranjeros, informó ayer la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias.

En el lado chino, los medios confirmaron 16 muertes y 546 desaparecidos en la región autónoma del Tíbet. El balance conjunto asciende a 955 muertos y cuatro mil 471 personas no localizadas.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, aseguró que las labores de ayuda se intensificaron y advirtió que la cifra de desaparecidos cambia conforme avanzan las operaciones. “Hasta hace poco, 11 mil 379 personas habían sido rescatadas, mientras que tres mil 925 siguen sin ser localizadas”, señaló.

En tanto, militares, policías y guías nepaleses recorren las zonas de difícil acceso, en ocasiones cubiertos hasta la cintura por el lodo. Especialistas de India, China y Corea del Sur también participan en las operaciones.

ATARAPADOS EN CENTRALES. Una de las búsquedas más urgentes se concentra en los túneles de proyectos hidroeléctricos dañados por la riada. Una asociación del sector eléctrico informó que al menos 900 trabajadores permanecen desaparecidos en 12 proyectos afectados en los distritos de Rasuwa y Nuwakot.

Se cree que alrededor de 500 trabajadores quedaron atrapados dentro de los túneles. Cuatro cuerpos fueron recuperados de tres instalaciones, mientras los equipos de emergencia intentan localizar posibles sobrevivientes.

Algunos trabajadores lograron llamar para pedir ayuda cuando ocurrió el desastre y otros que escaparon informaron que muchos de sus compañeros seguían dentro. Sin embargo, se desconoce si los rescatistas lograron establecer contacto con ellos después de las primeras llamadas.

En el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1 se reportaron al menos 576 desaparecidos y se cree que unas 300 personas permanecen atrapadas en uno de sus túneles. Mientras que en el Trishuli-3, las cuadrillas buscan la forma de descender unos 15 metros para llegar a la zona donde se cree que todavía hay personas.

Los túneles son lo suficientemente grandes como para permitir el paso de camiones y algunos atrapados podrían tener acceso a oxígeno. Sin embargo, la falta de comida y agua convierte el rescate en una carrera contra el tiempo.

80 estadounidenses permanecen desaparecidos

AYUDA INMEDIATA. Por su parte, la ONU informó que unas 65 mil personas necesitan ayuda de emergencia relacionada con agua, saneamiento e higiene.

Más de 22 mil niños requieren protección, mientras que dos mil 600 menores de cinco años podrían necesitar tratamiento por desnutrición aguda grave. Además, unas 10 mil 500 mujeres embarazadas y lactantes requieren asistencia nutricional.

Al menos 107 niños quedaron separados de sus padres o cuidadores y 10 mil necesitan apoyo psicosocial. Las inundaciones también dañaron 19 escuelas y destruyeron nueve.