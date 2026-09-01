Mueren dos en inundaciones del Gran Cañón

DOS PERSONAS murieron y unas 15 permanecen desaparecidas tras las fuertes inundaciones repentinas que afectaron durante el fin de semana varias zonas del Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos.

El Servicio de Parques Nacionales recuperó el domingo el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado, y confirmó el hallazgo de un segundo cuerpo ayer. Al menos 62 personas fueron evacuadas.

Las aguas arrastraron rocas, estructuras y escombros hacia el río Colorado. Casi todos los puentes peatonales sobre Bright Angel Creek quedaron destruidos, mientras que la tubería Transcanyon, que abastece de agua al parque, sufrió daños en aproximadamente 40 por ciento.

Phantom Ranch, el campamento Bright Angel, el sendero North Kaibab, los puentes Black y Silver, además del acceso al río Colorado en la zona, permanecen cerrados hasta nuevo aviso.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de nuevas tormentas, lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslaves y desprendimientos de rocas.

El Servicio de Parques Nacionales pidió información sobre excursionistas o mochileros que estuvieron en las zonas afectadas cuando ocurrió la inundación.