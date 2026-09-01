Amenaza EE. UU. a Irán con golpearlo «con fuerza» tras bombardeos

Personas disfrutan de la playa mientras buques mercantes permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, Irán, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que su gobierno responderá a los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente, después de que Washington bombardeara la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz.

“Vamos a golpearlos con fuerza”, dijo el magnate, según un periodista de Fox News. Después, el mandatario reiteró al canal: “Habrá una respuesta”.

El intercambio militar ocurrió tras varias semanas sin combates directos y elevó de nuevo la tensión entre ambos países. Una fuente iraní de alto rango describió la confrontación como limitada y contenida, aunque advirtió que Teherán respondería con dureza ante una nueva ofensiva.

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El republicano afirmó que las defensas aéreas estadounidenses derribaron todos los misiles iraníes que podrían haber causado daños. También aseguró que las nuevas sanciones económicas contra Teherán tienen un fuerte impacto.

El Dato: El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, dijo que el objetivo de las sanciones contra Irán es crear condiciones para que Teherán “quiera sentarse a la mesa” a negociar.

En su red Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que Irán es una nación “fallida” y que su gobierno atraviesa un “caos total”. Afirmó que el país no tiene Armada, Fuerza Aérea ni moneda, además de señalar que la inflación llega a 300 por ciento.

Asimismo, sostuvo que más de 100 mil personas murieron durante las protestas contra el liderazgo iraní y afirmó que sus dirigentes deberían ser juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad. Además, compartió un video generado con Inteligencia Artificial que muestra la supuesta destrucción de la isla iraní de Jarg, por parte del Ejército de EU, principal terminal petrolera del país.

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CIVILES FALLECIDOS. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el bombardeo contra Larak tuvo como objetivo dos plataformas utilizadas para lanzar cohetes cargados con minas marinas que, según Washington, la Guardia Revolucionaria iraní preparaba para colocar en el estrecho de Ormuz.

Por ese ataque, las autoridades iraníes reportaron tres personas muertas y varias heridas. El gobernador de Qeshm, zona administrativa a la que pertenece Larak, Hossein Amirtimouri, confirmó las víctimas y señaló que los heridos recibían atención médica.

Irán respondió con acciones contra instalaciones estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Las fuerzas iraníes aseguraron haber atacado cazas estadounidenses en las bases Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania, además de helicópteros y tropas en la base de Al Minhad, en Emiratos. Las autoridades emiratíes negaron esos ataques.

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En tanto, el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi, advirtió que Estados Unidos debe aprender una lección y que cualquier nueva agresión contra su país recibirá una respuesta.

“Los extranjeros deben ser excluidos de esta región y deben aprender una importante lección para que no repitan sus agresiones contra nuestro país”, declaró a la televisión estatal IRIB.

Mientras que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país no busca una guerra, pero reiteró que responderá ante cualquier ofensiva.

Pidió evitar una escalada durante una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, en los márgenes de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Kirguistán.

El Tip: Irán dijo que debería atacar a todos los países exportadores de petróleo para cercar económicamente a EU.

“La República Islámica de Irán ha cumplido con los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos, pero lamentablemente la parte estadounidense no ha cumplido los suyos”, afirmó. El mandatario iraní sostuvo que Teherán busca un acuerdo y consideró que prolongar la guerra no beneficia a Irán, a la región del Golfo ni a la humanidad. También pidió priorizar el diálogo y la cooperación para impedir que la inseguridad y el conflicto se extiendan.

Masud Pezeshkian también planteó fortalecer la cooperación económica con India para reducir los efectos de las sanciones estadounidenses y destacó que ambos países pueden ampliar sus relaciones comerciales.

Narendra Modi respaldó la necesidad de mantener la comunicación con Teherán y llamó a redoblar los esfuerzos para alcanzar la paz. También manifestó su intención de ampliar y diversificar el comercio con Irán y apoyar los esfuerzos para conseguir una paz duradera.

DISPUTA POR EL ESTRECHO. Estados Unidos también negó que un superpetrolero haya chocado contra minas en el estrecho de Ormuz, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní.

El Centcom calificó de falso el reporte y acusó a Teherán de intentar intimidar al transporte marítimo comercial mediante desinformación. El cuerpo militar iraní había asegurado que un superpetrolero chocó contra dos minas navales, sufrió incendios de gran magnitud y que quedó inmovilizado.

Estados Unidos anunció la semana pasada que había desminado el paso, pero Irán lo negó y advirtió que los buques no deben cruzarlo sin su permiso. Irán cerró el paso a mediados de julio, después de nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio. Washington respondió con un cerco sobre buques y puertos iraníes que ha afectado la economía del país.