Huracán Simón se debilita a categoría 2

El huracán Simón se degradó a categoría 2 durante la mañana de este lunes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional mientras se localiza a 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.
El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a seis kilómetros por hora.
Tras un cambio en su trayectoria a su paso por el Pacífico Mexicano, ahora se espera que el huracán Simón impacte en Mazatlán, Sinaloa, este jueves y ya como categoría 1, por lo que las autoridades federales trasladarán la asistencia hacia aquel punto para auxiliar a la población, mientras se mantienen activas las alertas en las costas de los estados de Jalisco y Colima.
‘Usar agua contra manifestación no debe ocurrir’: Sheinbaum; ‘es técnica represiva’, señala
Por ahora, este ciclón avanza como categoría 2, muy cerca de Jalisco, provocando afectaciones a Islas Marías, y para el martes se debilitará a la categoría 1, fuerza con la que se prevé que llegue a Mazatlán durante la medianoche, expuso el Servicio Meteorológico Nacional, en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.
Te puede interesar:
- Marcha por el agua deriva en violencia; Jalisco acusa grupo de choque de 400
- CSP entrega plantel: “Cierra educación puerta a violencia”
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR