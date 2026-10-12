Huracán Simón se debilita a categoría 2

El huracán Simón se degradó a categoría 2 durante la mañana de este lunes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional mientras se localiza a 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a seis kilómetros por hora.

Tras un cambio en su trayectoria a su paso por el Pacífico Mexicano, ahora se espera que el huracán Simón impacte en Mazatlán, Sinaloa, este jueves y ya como categoría 1, por lo que las autoridades federales trasladarán la asistencia hacia aquel punto para auxiliar a la población, mientras se mantienen activas las alertas en las costas de los estados de Jalisco y Colima.

Por ahora, este ciclón avanza como categoría 2, muy cerca de Jalisco, provocando afectaciones a Islas Marías, y para el martes se debilitará a la categoría 1, fuerza con la que se prevé que llegue a Mazatlán durante la medianoche, expuso el Servicio Meteorológico Nacional, en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.

#Simón, continúa frente a las costas de #Colima y #Jalisco, ahora como #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Los detalles en cuanto sus efectos, se describen en la imagen pic.twitter.com/y8s9MWkc9P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

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FGR