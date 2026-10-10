Huracán Isaías deja 4 muertos a su paso por EU y provoca daños en Florida y Alabama

Isaías deja muertos, daños y cientos de miles sin luz en el sureste de EU

El paso del huracán Isaías por el sureste de Estados Unidos dejó al menos cuatro personas muertas, daños en viviendas e infraestructura y cientos de miles de usuarios sin electricidad, luego de que el fenómeno tocara tierra en Florida y avanzara hacia Alabama.

De acuerdo con reportes de autoridades y medios estadounidenses, dos de las víctimas murieron por la caída de árboles sobre viviendas, mientras que otros fallecimientos estuvieron relacionados con incidentes durante el paso de la tormenta.

Isaías tocó tierra la noche del viernes 9 de octubre cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como un huracán categoría 2, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 169 kilómetros por hora.

La tormenta Isaías deja al menos cuatro muertos en Alabama y Florida. https://t.co/5xElj9Wlre pic.twitter.com/Yykk8S0iLX — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 10, 2026

¿Qué daños dejó el huracán Isaías en Florida y Alabama?

En Florida, las fuertes rachas de viento y las lluvias afectaron distintas comunidades de la región conocida como Panhandle, donde se reportaron daños en viviendas, negocios y otras instalaciones. Las inundaciones también complicaron la circulación en algunas carreteras.

El fenómeno avanzó posteriormente hacia Alabama, donde las autoridades reportaron dos personas fallecidas. Además la caída de árboles y los daños ocasionados por los vientos dificultaron las labores de atención y obligaron a extremar precauciones en distintas zonas.

Los cortes de electricidad también estuvieron entre las principales afectaciones. Durante las primeras horas del sábado, los reportes estadounidenses contabilizaron cientos de miles de usuarios sin servicio en Florida y otros estados cercanos. La cifra varió conforme avanzaron las labores para restablecer el suministro.

⛈️ Huracán "Isaías" deja dos muertos y un millón sin electricidad en #EEUU tras provocar inundaciones y daños en #Florida y #Alabama



El ciclón postropical Isaías dejó al menos dos personas muertas y cerca de un millón de usuarios sin electricidad tras azotar la costa del Golfo… pic.twitter.com/YcFQZKtmWq — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 10, 2026

Aunque Isaías perdió fuerza después de tocar tierra, sus remanentes todavía representaban un riesgo para varias regiones del sureste estadounidense.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó el sábado 10 de octubre que el sistema había perdido sus características tropicales y se había convertido en un ciclón postropical mientras avanzaba sobre Alabama.

Sin embargo, el debilitamiento no significó que el peligro hubiera terminado. Los pronósticos advirtieron sobre lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas, además de posibles rachas fuertes de viento en zonas de los Apalaches del sur.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar cruzar caminos inundados y mantenerse alejada de cables eléctricos caídos.

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MSL