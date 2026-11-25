El festival Tecate Pal Norte está de fiesta, pues celebrará a lo grande XV de música y baile en marzo de 2027. Recientemente revelaron los precios y el esperado cartel de artistas que incluye a más de 100 figuras de la música internacional y nacional, lo que causó furor entre los fans del evento que se realiza en el Parque Fundidora.
Asegura tu lugar y conoce cuánto cuestan los boletos, los beneficios que otorga cada zona y a partir de qué fecha inicia la venta de las entradas.
¿Cuánto cuestan los boletos del Tecate Pal Norte 2027? Precio del acceso general al VIP y sus beneficios
Los precios que te presentamos a continuación corresponden a la primera fase de venta (abono para los 3 días) del Tecate Pal Norte 2027, antes de que aumenten por cambio de fase o cargos por servicio.
¿Dónde es el Tecate Pal Norte 2027? Travis Scott y Post Malone encabezan el lineup
Acceso General-$4 mil 820 MXN
Incluye:
- Acceso al festival y sus 8 escenarios
- 35 horas de música
- Zona de hidratación gratuita
- Callejón del Postre
- Renta de lockers
- Cajeros automáticos
- Asistencia médica
- Más de 150 bandas
- Más de 50 opciones gastronómicas
General Plus-$5 mil 975 MXN
- Beneficios de zona General
- Acceso a baños exclusivos en zona General
Ascendente-$7 mil 480 MXN
Incluye:
- Beneficios de zona General
- Baños exclusivos en tu zona
- Área de mesas comunes
- Barra de bebidas exclusivas
- Zonas de descanso
- Circuito cerrado a escenario principal
VIP-$10 mil 105 MXN
Incluye:
- Beneficios de zona General
- Baños exclusivos en tu zona
- Área de mesas comunes
- Barra de bebidas exclusivas
- Zonas de descanso
- Circuito cerrado a escenario principal
- Acceso a las diferentes zonas VIP
- Pit lateral con vista a escenarios principales
- Guardarropa
- Servicio de conserjería
¿Cuándo inicia la venta de boletos para el festival Tecate Pal Norte?
La venta de boletos para el Tecate Pal Norte inicia a partir del martes 1 de diciembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Ticketmaster y sin cargos por servicio en taquillas del Auditorio Banamex de Monterrey.
Además, en redes sociales la organización del evento anunció que habrá posibilidad de comprar las entradas a meses sin intereses con tarjetas participantes y diversas promociones bancarias. Puedes consultar más información en: Boletos — Tecate Pa’l Norte.
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