El Tecate Pal Norte 2027 ya reveló su cartel oficial y confirmó a Travis Scott y Post Malone como algunos de los nombres que los acompañarán a celebrar su XV aniversario.

El festival reunirá a más de un centenar de artistas durante tres jornadas en Monterrey; los asistentes disfrutarán del rock, el pop, la música electrónica, el regional mexicano, el hip hop y varias propuestas alternativas.

¿Dónde es el Tecate Pal Norte 2027? Travis Scott y Post Malone encabezan el lineup

El Tecate Pal Norte 2027 se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León. La dirección del recinto es Avenida Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Col. Obrera, C.P. 64010, Monterrey.

La organización confirmó que esta edición contará con la participación de 103 artistas distribuidos en tres días de actividades, una de las más ambiciosas en la historia del festival, pues celebran XV años de historia.

¿Qué artistas participarán en el Tecate Pal Norte 2027?

Travis Scott es la principal figura del viernes 26 de marzo, mientras que Post Malone encabezará la jornada del sábado 27. Por su parte, Charli XCX liderará el cierre del festival el domingo 28 de marzo.

Otros artistas destacados del cartel son Caifanes, The Neighbourhood, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Tomora, Los Auténticos Decadentes, Julión Álvarez y Empire of the Sun.

También participarán RAYE, Latin Mafia, Piso 21, Milo J, Ke Personajes, deadmau5, Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Arcade Fire, Joji, Ximena Sariñana, Lola Índigo, Kenia Os, Leon Bridges, Fobia y Julieta Venegas, entre otros artistas que formarán parte de la celebración del XV aniversario del festival Tecate Pal Norte 2027.

Puedes leer: