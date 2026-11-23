Después de siete años de ausencia en el Corona Capital, The Strokes regresó para cerrar la última jornada del festival que ayer registró una asistencia de 71 700 personas. Junto con Johnny Marr, exguitarrista The Smiths, ofrecieron los momentos más roqueros del segund día del evento.

The Strokes, la agrupación liderada por Julian Casablancas comenzó con la energía al 100 por ciento en cuanto sonó “Last Nite”, uno de sus grandes clásicos. Varios todavía se aproximaban al escenario principal y en cuanto lo escucharon corrieron para acercarse lo más posible. A este éxito le siguió otro “gran golpe emocional ” con “Someday” y “Juicebox”. Apenas comenzaba el show y al cierre de esta edición se esperaban temas como “Reptilia”.

El Tip: El espectáculo deja una derrama económica de 758 millones 574 mil pesos, un incremento del 3.8 % vs 2025.

Antes, The XX acaparó los reflectores en el escenario Doritos, donde Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie xx ofrecieron un espectáculo envolvente —a través de los juegos de luces, como cuando se formaron dos X—. Entre los temas que interpretaron destacaron “Shelter” y “On Hold”.

En la última jornada del Corona Capital, uno de los más esperados fue Johnny Marr, exintegrante de The Smiths, uno de los guitarristas más influyentes de la música británica.

Johnny Marr mostrando el sonido de su poderosa guitarra ı Foto: Jesús Contreras|La Razón

Su set musical incluyó canciones de su etapa como solista, pero también de su paso por The Smiths, con las que dio cátedra con su guitarra eléctrica.

Enseguida los gritos eufóricos de “¡Johnny, Johnny, Johnny!” resonaron. Y cuando se identificaron los primeros acordes de “This Charming Man”, los presentes estallaron en gritos de emoción y la cantaron de principio a fin. “Te amo, Johnny Marr”, expresó un fan.

Fue un espectáculo que tuvo a la Luna Llena como testigo, lo cual añadió emotividad cuando el músico tomó la guitarra acústica para tocar “Please, Please, Let Me Get What I Want”. “Esa nooo”, gritaron varios de los asistentes.

The Black Crowes mostrando su rock con influencia bluesera y setentera ı Foto: Jesús Contreras|La Razón

Mientras la interpretaba, una nube cubrió totalmente la Luna y un fanático dijo al final: “Sí se me salió la lagrimita”.

Y antes, Angine de Poitrine, quien acaparó las miradas con sus característicos atuendos en blanco y negro con puntos y máscaras de los mismos tonos, comenzó su show con el escenario Corona Cero con altas expectativas, congregando un nutrido público, pese a ser las 17:20 horas. La viralidad que alcanzó recientemente provocó esa recepción.

THE XX, una de las bandas más esperadas de la jornada del domingo ı Foto: Jesús Contreras|La Razón

Entre los asistentes hubo quienes portaron un traje idéntico al de la agrupación, que ofreció un espectáculo con el que puso a bailar con su estilo entre rock experimental y math rock microtonal. El dúo canadiense integrado por Khn, de Poitrine (guitarra microtonal y bajo), y Klek, de Poitrine (batería), enseguida conectó con los mexicanos. Con una voz distorsionada y en un lenguaje “extraterrestre” saludaron a los presentes; estos les respondieron como si hablaran el mismo idioma.

Y es que la historia ficticia de la agrupación cuenta que son extraterrestres de 333 años que llegaron a la Tierra después de un viaje por el espacio-tiempo y decidieron quedarse aquí cautivados.

GOOD KID, la banda canadiense saludó al público presente en español ı Foto: Jesús Contreras|La Razón

A la misma hora, pero en el escenario Doritos, que es más grande que el Corona Cero, Manic Street Preachers tocó con mucha menos audiencia. Para cerrar su show interpretó “Ready for Drowning” e “If You Tolerate This Your Children Will Be Next”, tema que remontó a 1998, pero que también llevó a reflexionar sobre la actualidad acerca del fascismo y la injusticia.

En tanto, en el Viva Talent, la colombiana Ela Minus puso el ambiente con su techno y electropop, que hizo sentir a sus fans como en un club de música electrónica.

Fue un espectáculo en el que se trató de disfrutar al máximo, pues, como dijo Ela Minus, “estamos vivos” y eso es lo que importó en esta noche. Sus fans se liberaron con “Megapunk”, “Broken” y “Upwards”.

Angine de Poitrine acaparó las miradas ı Foto: Jesús Contreras|La Razón

El Dato: 68 artistas distribuidos en cinco escenarios, fueron parte de la edición 2026 del festival.

Después de triunfar en Coachella, la cantante Lola Young se apoderó del escenario principal para cautivar con su prodigiosa voz. La joven promesa del pop británico deleitó con varios de sus éxitos, entre ellos, “One Thing”, “Conceited” y “Messy”, tema que se viralizó.

Fue así como transcurrió una edición más del Corona Capital que regaló este fin de semana momentos para la historia de la música, como el show de Twenty One Pilots, antes de su pausa temporal de los escenarios.