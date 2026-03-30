Zoé desata euforia en luminoso cierre del Tecate Pa’l Norte

En Monterrey, Nuevo León

La poderosa fusión de catarsis y psicodelia de la banda Zoé fue la encargada de provocar una de las últimas explosiones de unión colectiva, la noche de ayer en el festival Tecate Pa’l Norte, en el Parque Fundidora, de Monterrey, Nuevo León. La recepción de una de las últimas presentaciones del evento fue tan intensa como en las jornadas previas: nostalgia, energía musical y euforia fueron el común denominador de la presentación de León Larregui y compañía.

Los gritos de “Zoé, Zoé” alternaban con algunos de sus temas más destacados como “Vía Láctea” y “Corazón Atómico”. “Adorada gente de Monterrey, Regiolandia, muchas gracias por estar aquí”, dijo Larregui ante un público que no dejaba de moverse al ritmo de los sonidos de rock alternativo que envolvían el escenario Tecate Light, el de mayor capacidad del festival.

DJO, actor de Stranger Things, ayer. ı Foto: Apodaca Group

El Dato: Horóscopos de Durango y el 90’s Pop Tour fueron las agrupaciones sorpresa, ayer en el Tecate Pa’l Norte.

Los visuales hipnóticos y las crecientes ovaciones no hacían más que demostrar la alta convocatoria que los integrantes de Zoé son capaces de atraer. Los sombreros y paliacates que lucía el público parecían haber influenciado a la propia banda, pues vestía elementos coincidentes, como el elegante poncho floreado de Larregui.

El tema “Arrullo de Estrellas” fue el encargado de condensar, en una sola voz, a los miles de fanáticos que se aglomeraban frente a las enormes pantallas. Esa comunión entre banda y público no hizo más que cohesionarse con “Labios Rotos”. Además, la imponente voz de Denise Gutiérrez se hizo presente para “Luna”.

Más temprano, la última jornada del evento tuvo un furioso arranque en el Tecate Light con Molotov y con el calor de vuelta en el Parque Fundidora. Mientras la banda tocaba algunos de sus temas, los reflectores también apuntaban a un elemento inesperado: una intérprete de lengua de señas, quien se robó la atención al intentar traducir las letras cargadas de ironía y las palabras altisonantes.

Jay de la Cueva le dijo adiós a Molotov. ı Foto: Apodaca Group

“Frijolero” fue entonada con una estridencia casi dedicada. “¡Viva Latinoamérica!”, lanzó Micky Huidobro, encendiendo más a la audiencia. Con Jay de la Cueva en la batería —y negándose a soltarla al final del tema—, el set se convirtió en una despedida especial para el artista, quien antes había anunciado que ésta sería su última presentación con Molotov. No faltó quien entre el público gritara “¡No te vayas, Jay!”. “Gimme Tha Power”, “Me convierto en marciano” y la polémica “Puto” terminaron por detonar a un público que no dejó de saltar.

En contraste, Moenia ofreció una experiencia más atmosférica en el Tecate Original. “Déjame entrar” y “Manto Estelar”, acompañadas de visuales cósmicos, marcaron el inicio del viaje sonoro de la banda. “No dices más” fue coreada con fuerza, mientras “Morir tres veces” provocó que decenas de celulares se alzaran, incluso entre la polvareda que comenzaba a levantarse.

Con la Luna asomándose entre el cielo despejado, “Ni tú ni nadie” encontró el momento perfecto para brillar y, a pesar de que el viento y el constante polvo obligaron a algunos fans a moverse, el cierre con “No puedo estar sin ti” mantuvo el vínculo con un público que no dejó de cantar.

“Es el mejor festival de todo el país”, expresó Alfonso Pichardo. Dicha afirmación fue compartida entre el público. Natalia —regia y asistente desde 2016— destacó que “el ambiente es ideal para disfrutar la música”. Para ella, el crecimiento del festival es evidente, pues “viene gente de todas partes; conforme ha pasado el tiempo, la gente ha volteado a ver más Monterrey y ahora atrae a gente de otras partes del mundo incluso”. En la misma línea, Luisa, originaria de esa ciudad, aseguró que “es importante que Monterrey se posicione y compita con la Ciudad de México”.

El alcance internacional también se hizo presente. Octavio, quien viajó desde Santa Cruz, Bolivia, combinó su viaje futbolero —en espera de que su selección, que juega sus partidos de repechaje en Monterrey— con el festival: “Me ha parecido muy lindo; la verdad es que México está aún a años luz de nosotros”.

La diversidad del cartel también se dejó sentir en otros escenarios. La Gusana Ciega conectó con el público a través de temas como “Tornasol” y “Ella Estrella”, mientras que el talento local encontró su espacio en el Club Social KIA, donde 3BallMTY —ganadores del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2012— hicieron vibrar con “Inténtalo” y “Beso al Aire”.

Las propuestas internacionales destacaron ya entrada la noche, cuando la cantante Halsey se apoderó del escenario Tecate Light con una presencia imposible de ignorar. Más tarde, en otro de los conciertos principales, DJO, el proyecto musical del actor de Stranger Things, Joseph Keery, y que previamente se había presentado en la capital mexicana, ambientó con el tema viral “End of Beginning”.

Al cierre de esta edición, aún faltaban The Lumineers, Reyno, Purple Disco Machine, Panteón Rococó y The Killers.