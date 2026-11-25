Andy Taylor, guitarrista y fundador de la icónica banda de los años 80’s, Duran Duran, falleció a los 65 años de edad, después de 11 años en una lucha contra el cáncer terminal.

La información fue revelada por la banda a través de sus redes sociales, donde confirmaron el fallecimiento del músico el pasado lunes 23 de noviembre y lo describieron como “amado esposo, padre y abuelo”. La banda también apuntó que murió pacificamente en casa,rodeado de su familia”.

La publicación incluye un mensaje por parte de Tracy, la esposa de Andy Taylor, donde describe su caracter fuera de su carrera en Duran Duran. “Era el pilar de nuestra familia. A pesar de todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos, y sin importar cuán lejos lo llevara la música, su corazón siempre estuvo en casa”, describió.

¿De qué murió Andy Taylor?

El icónico guitarrista recibió el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa 4, una fase avanzada e incurable en 2018.

Sin embargo, la enfermedad se dio a conocer hasta noviembre de 2022, cuando ingresó Su condición se dio a conocer durante el ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock & Roll. Taylor no pudo asistir a la gala por una complicación de salud y su compañero Simon Le Bon leyó una carta donde explicaba la enfermedad.

A través de los años, el músico reveló haber recibido terapia con Lutecio-177, un tratamiento dirigido que, según comentó en entrevista con la BBC, ayudó a prolongar su vida. A pesar de la enfermedad, continuó ligado a la música y colaboró en grabaciones del álbum Danse Macabre de Duran Duran.

El guitarrista y uno de los fundadores de la legendaria banda Duran Duran, Andy Taylor, ha fallecido a los 65 años. pic.twitter.com/iMpiP3noHk — Indie 505 (@Indie5051) November 25, 2026

¿Quién era Andy Taylor?

Andrew James Taylor era el nombre real de Andy Taylor. Nació en Tynemouth, Inglaterra el 16 de febrero de 1986 y fue uno de los miembros fundadores de Duran Duran.

Acompañó al grupo durante su primera etapa, entre 1981 y 1986, su segunda etapa, entre 2002 y 2006, y la tercera, en 2023. En 1986 emprendió una carrera en solitario tras desmarcarse de la banda matriz en el proyecto The Power Station, junto a John Taylor, Tony Thompson y Robert Palmer.

Gracias a su talento compositivo, obtuvo fama como productor y estuo detrás de varios de los temas más destacados de la banda de Birmingham. Residió en Ibiza en España, donde regenta su propio estudio de grabación, llamado Andy Taylor Studios Ibiza hasta su fallecimiento.

¿Quieres saber más?

Inés Gómez Mont reaparece en redes sociales tras ser deportada a España

Fátima Bosch confirma su noviazgo con Alejandro Canahuati Farah

¿Y los verdaderos seguidores? Critican evento de Keanu Reeves en CDMX por favorecer a influencers