Keanu Reeves visitó la Ciudad de México recientemente, lo que provocó gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperaban tener la oportunidad de verlo durante la presentación y firma de autógrafos de El libro de otro lugar, su nueva obra junto al escritor China Miéville.

Sin embargo, el evento terminó empañado por la polémica pues varios asistentes expresaron su inconformidad en redes sociales por la forma en que se organizó el acceso a la actividad. Incluso señalan que se priorizó a los influencers, antes que a los “verdaderos fans” del actor.

Firma de autógrafos de Keanu Reeves en CDMX: Fans aseguran que hubo favoritismo hacia influencers

La firma de autógrafos de Keanu Reeves en CDMX se realizó en Librerías Gandhi, con propósito de la promoción de El libro de otro lugar, su nueva obra junto al escritor China Miéville.

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De inmediato, usuarios en redes sociales comenzaron a denunciar que hubo un supuesto trato preferencial hacia influencers y creadores de contenido, mientras que sus seguidores ni siquiera se enteraron de la existencia del evento.

Las críticas se multiplicaron en plataformas como X e Instagram, donde algunos usuarios cuestionaron la logística del evento y pidieron mayor transparencia en la selección de invitados.

Además, otras personas señalaron que, en los clips difundidos por la librería, se aprecia que Keanu Reeves estuvo mucho tiempo de pie firmando libros y que las condiciones materiales dejaron mucho qué desear, pues el lugar parecía algo “descuidado” e “improvisado” para recibir a una celebridad de esta magnitud.

Algunos comentarios escritos por los fans de Keanu Reeves en las publicaciones de Librerías Gandhi, son:

“Ojalá existiera más difusión y no fuera un evento exclusivo”

“Me ofende que solo inviten a influencers y no a los fans”

“¿Firma en un patio? ¿Sin invitados? ¿Sin decoración, sillas o algo?“

“Me parece lamentable que esta firma en Gandhi parezca estar pensada exclusivamente para youtubers, dejando fuera a los lectores habituales. A esto se suma una evidente falta de planeación y consideración hacia el propio autor: sin una silla, libros para firmar como maquila, en un espacio que parece improvisado y poco acogedor”

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