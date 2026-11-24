El actor Keanu Reeves, actor de Matrix y John Wick, visita la Ciudad de México y no para promocionar algún proyecto fílmico o audiovisual, sino para presentarse con Dogstar este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano, junto a Puscifer, A Perfect Circle y Dave Hill.

Keanu Reeves mostrará su faceta de músico y cantante en el bajo y la voz durante la presentación de Dogstar, agrupación también integrada por Bret Domrose (guitarra/voz) y Rob Mailhouse (batería/voz).

Será del debut en México de Dogstar, banda que se ha caracterizado por su grunge y rock alternativo.

El grupo, fundado en los años 90, recientemente decidió volver a los escenarios, en 2023, tras una larga pausa. Su llegada a la CDMX causa sensación, pues viene con su nuevo disco de estudio llamado All In Now, producido por Nick Launay, quien ha trabajado con IDLES, Yeah Yeah Yeah’s, Nick Cave y más.

¿Cuál es la historia musical de Keanu Reeves?

Antes de que Keanu Reeves se convirtiera en uno de los rostros más conocidos de Hollywood, comenzó su carrera musical con Dogstar,

¿En qué horario se presentará?

Dogstar será de las bandas estelares de este encuentro musical. Su salida en el escenario está pactada a las 19:05 horas para ir cerrando la jornada.

Horarios del concierto de A Perfect Circle ı Foto: Especial

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