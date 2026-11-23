‘Ok banger’ ¿Qué significa el comentario de Rosalía a Rauw Alejandro que se volvió viral?

Rosalía y Rauw Alejandro fueron una de las parejas favoritas de la cultura pop hasta su inesperada ruptura en el verano de 2023, a pocos meses de haber anunciado su compromiso.

Sin embargo, un reciente mensaje público de la artista española para el boricua ha generado revuelo en redes sociales, a su vez que deja ver que entre los dos no hay rencores y que cada quien ha podido avanzar en su vida.

Rauw Alejandro le dedica canción a Rosalía ı Foto: larazondemexico

¿Qué significa el mensaje de Rosalía a Rauw Alejandro?

Fue en un reciente video de Rauw Alejandro donde baila al ritmo de una colaboración con Myke Towers llamada ‘Tremendo Desastre’ que Rosalía reapareció en su cuenta a través de un mensaje breve y que dio de qué hablar.

“Ok banger”, escribió la artista multigalardonada. Pese a la brevedad del comentario, enseguida usuarios se mostraron sorprendidos y comenzaron a preguntarse sobre el significado detrás.

Esta frase es una expresión anglosajona que se podría traducir al español como “es un temazo”. Por lo general, se utiliza para aprobar una canción o publicación.

En conjunto, el “ok” se utiliza en jerga de redes sociales como una forma de reconocimiento casual y espontánea, mientras que “banger” define a una canción muy pegadiza o con potencial.

Rosalía comments “ok banger” on

Rauw Alejandro's new song, “TREMENDO DESASTRE.” pic.twitter.com/76QXYWEdXH — Pop Crave (@PopCrave) November 22, 2026

De este modo, la antigua pareja deja ver que aún mantienen cordialidad entre ellos y que incluso pueden aparecer en las redes sociales del otro, lo que implica que no ha habido una situación extrema entre ambos.

Y es que por un lado, Rauw Alejandro mantiene una relación discreta con una joven estudiante de Puerto Rico desde hace unos dos años, mientras que Rosalía parece tener una relación estable con la modelo Loli Bahia.

Asimismo, ambos han seguidos con sus respectivos proyectos musicales y la intérprete ha sabido conquistar una vez más a la crítica y al público con su más reciente álbum de estudio LUX.

Muchos señalaban a Rauw Alejandro como la posible inspiración para La Perla, la canción de Rosalía con Yaritza y su Esencia; sin embargo, parece ser que no es así y que todo terminó de una manera menos dramática de lo que se pensaba.

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