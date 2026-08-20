Rauw Alejandro es papá por primera vez, reportan; ¿quién sería la mamá de su bebé?

La noticia sacude al mundo de la música

Rauw Alejandro, de 33 años, volvió a acaparar titulares tras difundirse versiones que aseguran que el cantante puertorriqueño se habría convertido en padre por primera vez.

La noticia, aún sin confirmación oficial, generó sorpresa entre sus seguidores y en todo el mundo de la música, por lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos. Descubre quién sería la mamá del bebé del reguetonero.

Rauw Alejandro es papá por primera vez, reportan

La noticia de que Rauw Alejandro, exnovio de Rosalía, se convirtió en papá por primera vez fue presentada como exclusiva en el programa ¡Siéntese Quien Pueda! de Univisión, donde el periodista Álex Rodríguez reveló detalles que generaron sorpresa en redes sociales.

Según lo difundido, el intérprete de “Todo de Ti” habría recibido a su primer hijo en privado, sin anunciar el embarazo ni el nacimiento. Usuarios aseguran que sería una niña.

Se señaló también que Rauw Alejandro mantiene desde hace dos años una relación con una joven puertorriqueña que estudia en la universidad y reside en Nueva York. Ambos habrían decidido mantener su relación en privado.

¿Quién sería la novia de Rauw Alejandro, con quien tuvo a su bebé?

Según información difundida por usuarios de redes sociales, la novia de Rauw Alejandro, de 33 años, sería Valeria Alejandra, una joven estudiante de 19 años originaria de Puerto Rico. Puede encontrarse en Instagram como @alejandraasv, donde acumula 17 mil seguidores.

Desde el 18 de marzo de 2026 Valeria no publicaba nada, hasta hace cinco días, el 14 de agosto, cuando compartió varias fotografías de una salida con amigas.

Hasta el momento, ni Rauw Alejandro ni la joven han emitido declaraciones públicas sobre la supuesta paternidad.

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